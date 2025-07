Bank of America registra aumento de 3% no lucro trimestral

O Bank of America (BofA) anunciou um lucro líquido de US$ 7,1 bilhões no segundo trimestre de 2025, representando um aumento de 2,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de US$ 6,9 bilhões. Os resultados foram divulgados na quarta-feira (16), superando as expectativas do mercado.

O lucro por ação, que indica quanto cada ação do banco rendeu, foi de US$ 0,89, acima da previsão de US$ 0,86 que analistas esperavam.

Entretanto, logo após a divulgação, as ações do banco caíram 0,96% e estavam cotadas a US$ 45,67 pouco depois da abertura das bolsas em Nova York, às 11h50 (horário de Brasília).

Apesar do aumento no lucro, a receita total do Bank of America apresentou um crescimento de 4,3% em relação ao ano anterior, somando US$ 26,46 bilhões no trimestre. Esse valor ficou abaixo do que o mercado antecipava, que era de US$ 26,71 bilhões.

Analisando a receita, os ganhos com juros — decorrentes de empréstimos e financiamentos — aumentaram 7,1%, totalizando US$ 14,67 bilhões. Esse crescimento foi um ponto positivo dentro dos números apresentados.

Por outro lado, o banco elevou suas provisões para perdas com crédito, que passaram de US$ 1,51 bilhão no segundo trimestre de 2024 para US$ 1,59 bilhão neste trimestre. Esse indicador é importante, pois representa o montante que o banco destina para cobrir possíveis inadimplências por parte dos clientes.

Esses resultados refletem a situação financeira do Bank of America e podem impactar suas operações futuras e a percepção dos investidores no mercado.