Nissan fecha fábrica histórica no Japão

A Nissan confirmou que vai encerrar a produção de veículos na sua planta de Oppama, no Japão, entre 2027 e 2028. Essa fábrica, com mais de 60 anos de história, já produziu nada menos que 17,8 milhões de carros e atualmente conta com cerca de 2.400 funcionários.

Embora a linha de montagem vá desligar as máquinas, a montadora não vai deixar tudo para trás. Vai manter alguns setores ativos, como o centro de pesquisa, o laboratório para testes de colisão, a pista de provas e até mesmo um porto para exportação, com capacidade para 20 mil veículos. É uma forma de garantir que a história continue, mesmo que de outro jeito.

Essa decisão faz parte de um plano mais abrangente de reestruturação da Nissan, que está enfrentando desafios financeiros sérios. A ideia é reduzir a produção global de 3,5 milhões para 2,5 milhões de carros por ano. O CEO Ivan Espinosa disse que essa escolha é difícil, mas crucial para a sobrevivência da empresa. Parece uma situação complicada, não é?

A fábrica de Oppama tem um peso especial na história da marca. Ela foi o berço de modelos icônicos como o Leaf, March, Bluebird e Cube. E nos dias de hoje, produz os compactos Note e Aura, que são super populares no mercado japonês.

Nos últimos anos, a Nissan viu suas finanças ficarem um pouco bagunçadas, com prejuízos que já passam de R$ 30 bilhões. Para contornar essa crise, lançaram mão de cortes de funcionários e até atrasos salariais. É difícil, mas é uma tentativa de aliviar um pouco as contas.

A crise se complicou ainda mais, com a Nissan perdendo espaço em mercados importantes e enfrentando desafios para eletrificar sua linha de produtos. Tentativas de fusão com a Honda surgiram, mas acabaram não dando certo. Por outro lado, a empresa busca fortalecer seu portfólio de híbridos e elétricos, além de melhorar a rede de serviços e distribuição.

Todos lembram do escândalo que abalou a Nissan com o ex-CEO Carlos Ghosn, e agora a prioridade é reconstruir a confiança entre investidores e parceiros, para ter um futuro mais estável. E quem acompanha as novidades, com certeza notou os esforços da Nissan, como os descontos em modelos como o Kicks e o Sentra. É um momento de mudanças e, com certeza, um futuro curioso para acompanhar.