Ford aumenta produção do Mustang GTD e limita revendas

A produção do Ford Mustang GTD deu um baita salto em junho, com 31 unidades prontinhas, representando 66% do total até agora. Ao todo, já são 47 carros montados e as entregas para os clientes devem começar em breve. E quem é fã da marca, pode esperar um verdadeiro espetáculo na pista.

Para garantir que o Mustang GTD vá para as mãos de verdadeiros apaixonados, a Ford impôs uma regra interessante: os compradores precisam assinar um contrato que os impeça de revender o carro pelos próximos dois anos. É uma estratégia para evitar a especulação e as revendas rápidas que costumam acontecer com veículos tão desejados. Afinal, quem já teve um carro irado e viu ele ser vendido por um preço absurdo logo depois de sair da loja sabe como isso é frustrante.

Produção e montagem

A produção do GTD está acontecendo na Multimatic, no Canadá, a mesma parceira que ajudou a fabricar o icônico Ford GT. O começo foi devagar, com apenas dois carros prontos em janeiro, nenhum em fevereiro, três em março, um em abril e uma tímida dezena em maio. Mas o mês de junho trouxe um alívio, com o salto para 31 unidades finalizadas.

Essa paralisia na produção pode acontecer em várias montadoras, mas conseguir acelerar a produção rapidamente é um baita desafio. Portanto, o aumento repentino em junho demonstra que a Ford está comprometida em entregar esse sonho sobre rodas.

O carro do futuro

Agora, falando um pouco sobre o desejo dos colecionadores e entusiastas: o Mustang GTD é nada menos que o Mustang mais potente da história da Ford. Com um preço inicial nos Estados Unidos de 325 mil dólares, as versões mais completas podem facilmente ultrapassar 429 mil. É aquele tipo de sonho que muita gente espera realizar um dia.

O segredo aqui é a procura. Mesmo com esses preços nas nuvens, a demanda está nas alturas. A Ford está focada em deixar esse modelo com quem realmente deseja aproveitar toda a potência e emoção que ele oferece, e não apenas usá-lo como um investimento.

Quem dirige com frequência sabe o quanto é gratificante ter um carro que é mais que uma máquina; é uma experiência. Então, para os escolhidos que receberem o Mustang GTD, a diversão na estrada está mais do que garantida.