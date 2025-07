Fiat Pulse avança, enquanto Volkswagen Tera se destaca em julho

O Fiat Pulse recentemente atualizou sua linha para 2026 e está chamando a atenção com um visual mais robusto e linhas mais retas. A proposta do design segue uma tendência semelhante à de modelos europeus, como o novo Grande Panda, e parece ter acertado a mão ao aumentar sua lista de equipamentos. Essa mudança é uma resposta direta ao Volkswagen Tera, que tem ganhado destaque no mercado.

Até 13 de julho, o Pulse já havia vendido 2.155 unidades, marcando um crescimento de 17% em relação ao mês anterior. No total de 2025, o modelo contabiliza 22.423 unidades emplacadas. Para você que gosta de acompanhar os números, aqui está como foi a venda mês a mês:

Janeiro: 3.588

3.588 Fevereiro: 3.315

3.315 Março: 3.048

3.048 Abril: 3.142

3.142 Maio: 3.352

3.352 Junho: 3.823

Agora, falando do Volkswagen Tera, ele está começando a ganhar seu espaço. Lançado em junho, já contabilizou 1.262 unidades vendidas no início de julho e fez um sucesso estrondoso com 12 mil reservas em menos de uma hora. Ao final de junho, ele já figurava na 14ª posição do ranking da Fenabrave, com 2.555 emplacamentos.

O Pulse 2026 foi revelado com preços que começam em R$ 98.990 na versão básica Drive com câmbio manual, chegando até R$ 146.990 na versão top de linha Impetus, que oferece um sistema híbrido leve. Enquanto isso, o Tera também chegou ao mercado com um preço bem competitivo, começando em R$ 99.990. Ele não só trava uma disputa acirrada com o Pulse, como também entra na briga com outros modelos como o Renault Kardian e novos SUVs que estão por vir, como o Jeep Avenger e o SUV derivado do Chevrolet Onix.

Se você gosta de desempenho, o Tera apresenta duas opções de motor: 1.0 aspirado ou 1.0 turbo. A versão turbo com câmbio automático acelera de 0 a 100 km/h em 11,7 segundos, enquanto a versão com câmbio manual tem um desempenho um pouco melhor, completando a mesma aceleração em 10,1 segundos. Sobre dimensões, o Tera mede 4,15 metros de comprimento, 1,78 m de largura e 1,50 m de altura, com um entre-eixos de 2,57 m e um porta-malas de 350 litros, que está dentro da média da categoria.

No quesito equipamentos, o Tera não decepciona. Todas as versões vêm bem completas, com itens como seis airbags, faróis de LED, controle de velocidade de cruzeiro e retrovisores com ajuste elétrico. Um detalhe interessante é o alerta de fadiga e a frenagem automática de emergência com reconhecimento de pedestres, um recurso que é novidade em modelos com câmbio manual.

Quem dirige com frequência sabe como pequenas coisas podem fazer grande diferença, e esses novos recursos podem ser muito úteis, principalmente em situações urbanas movimentadas.