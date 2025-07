Buick GL8 Luzun: primeiro MPV híbrido plug-in no Brasil

A Buick acabou de dar um passo ousado no mercado de minivans, lançando a nova GL8 Luzun na China. Essa belezura é uma minivan híbrida plug-in com uma bateria de lítio ternária de 34,8 kWh, a primeira do tipo no segmento. Feita pela parceria entre a SAIC e a GM, a GL8 Luzun promete uma recarga rápida e uma autonomia elétrica bem interessante.

E não é só conversa fiada! Segundo a fabricante, esse modelo consegue rodar até 202 km usando apenas o motor elétrico. Se você combinar com o motor a combustão, o número salta para 1.450 km. E se você já passou alguma vez pela corrida contra o tempo para encontrar uma tomada, vai adorar saber que a bateria recarrega de 30% a 80% em apenas 15 minutos, seguindo os padrões da China.

A parte mecânica é bem potente: estamos falando de um motor 1.5 turbo que entrega 177 cv e um motor elétrico com 215 cv. E se você está se perguntando se a Buick vai lançar algo ainda mais poderoso, a montadora está considerando uma nova versão com outra bateria futuramente.

Agora, no design, a GL8 Luzun não revolucionou muito. Ela mantém a grade trapezoidal, os detalhes cromados e os faróis afilados que já conhecemos. As medidas continuam as mesmas: 5,21 m de comprimento, 1,87 m de largura e 1,80 m de altura, com um entre-eixos de 3,09 m.

Comparando com a linha antiga, que usava baterias de fosfato de ferro-lítio, a nova versão dá um salto em autonomia. Vale lembrar que as quatro versões da GL8 Luzun na China têm até 138 km de alcance elétrico, com preços variando entre 359.900 e 419.900 yuan (cerca de R$ 50 mil a R$ 58 mil).

Entre janeiro e junho de 2025, a família Buick GL8 vendeu mais de 58 mil unidades, e a Luzun, junto com a Lushang, representaram 40% desse total. É impressionante! Desde setembro do ano passado, a linha já ultrapassou a marca de dois milhões de unidades produzidas na China.

E se você estiver em dúvida sobre o valor de revenda, a GL8 Luzun se destacou como o MPV híbrido plug-in com a melhor valorização após um ano, com uma taxa de retenção de 80,68%. É uma opção que parece equilibrar inovação e praticidade no dia a dia, especialmente para quem busca conforto para a família e um pé na sustentabilidade.