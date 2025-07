Scooter da Yamaha se destaca nas ruas do Brasil em 2025

A Yamaha Fluo ABS Hybrid Connected 2025 chegou ao Brasil em fevereiro de 2025, trazendo uma proposta inovadora para o mercado de scooters. Com um design moderno e tecnologia híbrida, essa scooter se destaca por sua economia, praticidade e inovação, sendo uma opção atraente para motociclistas que desejam mobilidade urbana com conforto.

O preço sugerido da Fluo é de R$ 16.690, mas esse valor pode variar dependendo de custos adicionais como frete e taxas específicas. Em algumas regiões, como São Paulo, o preço final pode chegar a R$ 17.554 devido ao ICMS mais elevado. A Yamaha oferece a Fluo em uma única versão, a Fluo ABS Hybrid Connected, mas disponibiliza acessórios opcionais que podem aumentar a funcionalidade da scooter. Esses acessórios incluem um baú traseiro, protetores de carenagem e um suporte para smartphone. A Fluo conta ainda com uma garantia de quatro anos, que oferece segurança ao consumidor através da ampla rede de concessionárias da marca.

Em termos de desempenho, a Fluo está equipada com um motor monocilíndrico de 125 cm³, que entrega 8,3 cv a 7.000 rpm e torque de 1,0 kgf.m a 5.000 rpm. O sistema híbrido denominado Power Assist utiliza um motor elétrico auxiliar, que ajuda durante acelerações e subidas, melhorando a eficiência do motor a combustão e reduzindo o consumo de combustível. Em condições ideais, a scooter consegue uma média de 49 km/l, superando rivais como a Honda Elite 125. Com um tanque de 4,2 litros, a Fluo pode oferecer uma autonomia de até 200 km, ideal para deslocamentos na cidade.

Outro destaque é o sistema Stop & Start, que desliga o motor em paradas, como em semáforos, e o religa ao acelerar, ajudando a economizar combustível e reduzir as emissões. A transmissão automática CVT proporciona uma pilotagem suave, enquanto o peso leve de apenas 104 kg facilita as manobras no trânsito. Porém, alguns usuários mencionam que a suspensão rígida pode ser uma desvantagem em ruas esburacadas.

Em relação aos equipamentos, a Fluo é impressionante, especialmente para uma scooter de entrada. Possui um freio ABS na roda dianteira, painel LCD com conectividade Y-Connect que exibe notificações do smartphone, iluminação LED completa para maior visibilidade, e chave presencial Smart Key, que permite ligar a moto sem tirar a chave do bolso. O espaço sob o assento é de 25 litros, suficiente para um capacete fechado, além de contar com uma tomada USB-A para carregar dispositivos.

O design da Fluo é moderno e funcional, com um assento mais longo e ergonômico, garantindo conforto para o piloto e passageiro. A scooter está disponível em quatro cores: Racing Blue, Midnight Black, Solar Red e Branco Cristal. Com pneus largos, a Fluo também oferece maior estabilidade.

A Yamaha Fluo 2025 representa uma nova era para scooters de entrada, unindo tecnologia híbrida, segurança e praticidade. Com seu sistema Power Assist, Stop & Start, freio ABS e conectividade avançada, a Fluo se destaca no mercado, enfrentando concorrentes como a Honda Biz 125 e Elite 125. Apesar de algumas críticas à suspensão, a Fluo é uma excelente opção para quem busca agilidade no trânsito e tecnologia acessível.