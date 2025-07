Aito M8 elétrico chega à China em agosto com 705 km de autonomia

A Aito, uma marca de carros elétricos de luxo que está ligada à gigante Huawei, acaba de soltar o teaser da versão 100% elétrica do SUV M8. E adivinha? Ele deve chegar ao mercado em agosto! O visual do novo modelo é bem parecido com a versão híbrida, mas a frente ganhou uma nova grade, com um design bem estiloso e pontilhado.

Esse SUV não é só bonito. Com autonomia de até 705 km segundo o ciclo chinês CLTC, promete ser um verdadeiro companheiro para longas viagens. E não para por aí: ele será um dos primeiros a ter o avançado sistema de direção autônoma ADS 4 da Huawei. Quem já pegou um trânsito complicado sabe como a tecnologia pode fazer a diferença na hora de dirigir.

Design e Interior

O M8 tem dimensões generosas: 5,19 metros de comprimento, quase 2 metros de largura e mais de 3 metros de entre-eixos. Isso significa que, além de espaço de sobra para os passageiros, ainda tem um porta-malas dianteiro, ótimo para quem gosta de fazer viagens com muita bagagem.

E que tal lembrar daquela vez em que você se viu lutando por espaço no carro? Esse detalhe vai fazer a diferença!

Tecnologia em Evidência

Debruçando sobre os detalhes técnicos, o M8 conta com um sistema de propulsão elétrica desenvolvido pela Huawei. Você pode escolher entre tração traseira ou integral, dependendo do seu estilo de dirigir. Todos os modelos vêm equipados com baterias de 100 kWh da CATL e ainda operam com uma plataforma de 800V, que é chamada de “Whale”.

Essa tecnologia de ponta promete uma experiência mais eficiente e prazerosa ao volante!

Híbrido de Sucesso

A versão híbrida (EREV) do Aito M8 já vinha fazendo sucesso no mercado chinês, com mais de 20 mil unidades entregues apenas em junho. Antes mesmo de seu lançamento, o SUV já registrou mais de 140 mil pedidos. Impressionante, não é?

Preço e Mercado

Na China, o modelo híbrido começa a ser vendido a partir de 359.800 yuan, o que dá cerca de 48.960 dólares. Para quem busca um carro com uma autonomia combinada que passa dos 1.500 km, esse SUV surge como uma ótima opção. A ideia da Huawei, com a Aito, é se firmar no mercado de veículos elétricos premium, que é super competitivo.

No cenário das novas energias, a Aito está se destacando. Junto com outras marcas, a HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), que inclui Aito, Luxeed, Stelato e Maextro, ficou entre os líderes de vendas no primeiro semestre de 2025, com mais de 204 mil unidades emplacadas. A Aito foi responsável por 80% desse resultado. Isso dá uma ideia do quão bem estão se saindo!

Se você é fã de carros e ficou animado com tudo isso, não é para menos. O futuro dos SUVs elétricos parece promissor, e o M8 pode ser uma excelente adição na sua lista de desejos!