Mudança nas compras pelos brasileiros gera resultados inesperados

Para muitas famílias, economizar no supermercado pode parecer uma tarefa difícil. A maioria acredita que a única solução é cortar produtos ou trocar marcas, o que resulta em um sentimento de sacrifício e frustração. No entanto, é possível reduzir significativamente os gastos mensais sem abrir mão dos itens do cardápio. A chave está em como e quando as compras são feitas, e não apenas no que é comprado.

Abandonar o modelo tradicional de uma única compra grande e adotar uma rotina de compras em etapas pode ser a solução. Ao invés de planejar tudo com antecedência, uma abordagem mais estratégica pode transformar as idas ao mercado em uma oportunidade de economia.

Por que uma única compra semanal pode ser prejudicial?

Fazer uma compra volumosa para a semana pode parecer prático, mas isso pode resultar em desperdício. Muitas vezes, ao tentar prever o que será necessário no futuro, as famílias acabam comprando mais do que podem consumir, especialmente produtos perecíveis como frutas, verduras e legumes, que podem estragar antes de serem usados. Isso significa não só gastar mais na hora da compra, mas também jogar dinheiro fora ao descartar alimentos estragados.

Como começar uma rotina de compras inteligente?

O primeiro passo para economizar é planejar o cardápio. Para isso, a estratégia deve ser inverter a lógica convencional: em vez de decidir primeiro o que vai cozinhar, comece analisando os itens em promoção nos supermercados da sua região. Dedique alguns minutos para conferir os folhetos de ofertas.

Baseando suas refeições nos produtos mais baratos da semana, como frango e batata, você consegue manter um cardápio variado e saboroso sem gastar muito. Ao organizar as refeições em torno das promoções, a economia é garantida.

Como dividir as compras durante a semana?

Uma vez que o cardápio está definido com base nas ofertas, é hora de dividir a compra em etapas menores ao longo da semana. Esta prática permite aproveitar as promoções ao máximo e garante que os alimentos comprados sejam frescos. Você pode separar suas idas ao mercado em duas ou três compras menores:

Compra de Base (Fim de Semana ou Segunda-feira): Esta é a maior compra, focada em itens não perecíveis como arroz, feijão, óleo e produtos de limpeza. Realizar essa compra em um supermercado maior ou atacarejo pode resultar em preços mais competitivos. Compra de Frescos (Meio da Semana): Esta é uma compra rápida, dedicada exclusivamente à reposição de frutas, verduras e legumes, garantindo frescor e evitando o desperdício.

Os "dias de feira" no supermercado valem a pena?

Sim, esses dias fazem uma grande diferença. Planejar a compra de hortifrúti para coincidir com os “dias de feira” do supermercado, como a “Terça Verde”, pode resultar em descontos de até 50% em alguns produtos. Essas promoções são uma maneira eficiente de garantir produtos frescos a preços baixos, e ignorá-las pode significar perda de uma ótima oportunidade de economia.

Essa rotina toma mais tempo que uma compra única?

Embora a ideia de ir ao mercado mais vezes possa parecer trabalhosa, na prática, pode levar o mesmo tempo ou até menos. A compra inicial pode demorar um pouco mais, mas as idas rápidas durante a semana, para pegar apenas alguns itens, são bastante eficientes. Uma ida ao mercado para comprar alguns frescos pode levar apenas 15 a 20 minutos, o que é muito mais prático do que uma longa visita semanal.

Como essa estratégia ajuda a evitar o desperdício?

Reduzir o desperdício de alimentos é um dos principais benefícios dessa nova rotina. Ao comprar em menores quantidades e com mais frequência, você pode garantir que os produtos sejam consumidos no seu melhor estado, evitando jogar comida fora.

Os benefícios dessa prática incluem:

Menos comida no lixo: Você economiza ao não desperdiçar alimentos.

Você economiza ao não desperdiçar alimentos. Pratos mais frescos: Ingredientes frescos resultam em refeições de melhor qualidade.

Ingredientes frescos resultam em refeições de melhor qualidade. Geladeira organizada: Comprar apenas o necessário facilita a organização.

Comprar apenas o necessário facilita a organização. Menos estresse: Você evita a frustração de encontrar alimentos estragados.

Adotar uma rotina de compras planejada e dividida pode ser uma forma eficaz e prática de economizar no supermercado, mantendo a qualidade das refeições e reduzindo o desperdício.