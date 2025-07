Qual o benefício da hortelã? Veja como aproveitar além do chá

A hortelã é uma erva com inúmeros benefícios e diversas formas de se utilizar. É interessante saber como incorporá-la no dia a dia para aproveitar as vantagens.

A hortelã, pertencente ao gênero Mentha, é uma planta herbácea bastante conhecida por seu aroma refrescante e sabor marcante. Muito utilizada na culinária, na medicina popular e até na indústria cosmética, essa erva de fácil cultivo cresce bem em vasos ou hortas e se adapta a diferentes ambientes.

Rica em compostos ativos como mentol, flavonoides e antioxidantes, a hortelã chama atenção não apenas pelo perfume agradável, mas também pelos diversos benefícios que proporciona à saúde e por ser deliciosa.

Além disso, seu uso vai muito além do tradicional chá, sendo uma aliada prática e acessível no cuidado diário com o corpo e o bem-estar. Conhecer suas propriedades e formas de aplicação permite aproveitar ao máximo todo o potencial que essa planta oferece.

Conheça os benefícios da hortelã

A hortelã oferece muito mais do que sabor e aroma agradáveis. Com propriedades terapêuticas amplamente reconhecidas, essa planta atua em diferentes áreas do organismo, contribuindo para o equilíbrio da saúde física e mental. Saiba mais sobre ela.

Melhora a digestão e alivia desconfortos estomacais

Um dos usos mais tradicionais da hortelã está relacionado à digestão. Suas folhas contêm substâncias que estimulam a produção de bile e favorecem o funcionamento do sistema gastrointestinal. Com isso, o consumo da hortelã ajuda a aliviar sintomas como inchaço, gases e má digestão.

Além disso, ela exerce ação antiespasmódica, o que significa que reduz cólicas e dores abdominais ao relaxar a musculatura do trato digestivo. Incorporar a erva em refeições ou infusões após o almoço e o jantar melhora significativamente o conforto digestivo.

Alivia sintomas respiratórios e congestão nasal

Graças ao mentol presente em sua composição, a hortelã tem ação descongestionante, sendo amplamente usada no alívio de sintomas de gripes, resfriados e alergias respiratórias. O mentol dilata as vias nasais, melhora a respiração e proporciona uma sensação refrescante imediata.

Ademais, a planta possui efeito expectorante leve, ajudando a eliminar o muco acumulado nos pulmões e nas vias aéreas. Inalar o vapor de infusões com hortelã ou consumir balas e xaropes naturais com extrato da planta pode trazer alívio em casos de congestão.

Atua como analgésico e anti-inflamatório natural

A hortelã contém antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que ajudam a aliviar dores leves, especialmente musculares, articulares e de cabeça. Ela pode ser utilizada em forma de compressas, óleos essenciais ou até mesmo aplicada diretamente em loções para a pele.

O mentol, principal ativo da erva, estimula a circulação local e provoca uma sensação de frescor que reduz a dor. Além disso, o uso da hortelã em forma de chá auxilia na redução de processos inflamatórios internos, contribuindo para um efeito calmante no organismo.

Contribui para a saúde bucal e combate o mau hálito

A ação antimicrobiana da hortelã torna a planta uma excelente aliada na higiene oral. Seu uso frequente ajuda a eliminar bactérias causadoras do mau hálito, além de reduzir a formação de placa e melhorar a saúde das gengivas.

Não à toa, muitos enxaguantes, pastas de dente e chicletes utilizam o extrato da hortelã como ingrediente principal. Mastigar folhas frescas também proporciona efeito refrescante imediato, limpando a boca naturalmente e contribuindo para a sensação de limpeza ao longo do dia.

Reduz estresse e melhora a concentração

O aroma da hortelã atua diretamente no sistema nervoso central, promovendo relaxamento, clareza mental e alívio do estresse. Aromaterapeutas recomendam o uso do óleo essencial de hortelã-pimenta em difusores ou aplicado nas têmporas para reduzir a tensão e aumentar a produtividade.

Inalar o aroma da planta durante atividades mentais estimula a circulação cerebral e melhora a capacidade de foco e memória. O uso diário da hortelã, seja em forma de chá, óleo ou infusão, pode trazer mais equilíbrio emocional e clareza nos pensamentos.

Como usar a hortelã no dia a dia?

Adicione folhas frescas em sucos e águas aromatizadas : A hortelã combina bem com frutas como limão, abacaxi ou morango, deixando sucos e águas saborizadas ainda mais refrescantes e digestivas.

: A hortelã combina bem com frutas como limão, abacaxi ou morango, deixando sucos e águas saborizadas ainda mais refrescantes e digestivas. Utilize na finalização de pratos salgados : Você pode picar folhas de hortelã e acrescentar a saladas, arroz, molhos e carnes, especialmente cordeiro e frango, para realçar o sabor e adicionar frescor ao prato.

: Você pode picar folhas de hortelã e acrescentar a saladas, arroz, molhos e carnes, especialmente cordeiro e frango, para realçar o sabor e adicionar frescor ao prato. Inclua em sobremesas naturais e iogurtes : Hortelã harmoniza muito bem com frutas e iogurtes, servindo como um toque aromático e visual em receitas leves e nutritivas.

: Hortelã harmoniza muito bem com frutas e iogurtes, servindo como um toque aromático e visual em receitas leves e nutritivas. Aproveite em óleos essenciais ou cosméticos caseiros : Use o óleo de hortelã para massagens, inalações ou aplicação local em casos de dor muscular, cansaço nas pernas ou dor de cabeça.

: Use o óleo de hortelã para massagens, inalações ou aplicação local em casos de dor muscular, cansaço nas pernas ou dor de cabeça. Plante hortelã em vasos ou hortas domésticas: Cultivar hortelã em casa garante folhas sempre frescas, além de perfumar o ambiente e afastar insetos naturalmente, sem produtos químicos.

Com sabor versátil e propriedades funcionais, a hortelã se destaca como uma planta indispensável no cuidado diário com o corpo e a mente. Incorporá-la em diferentes aspectos da rotina amplia os benefícios à saúde e proporciona mais qualidade de vida de forma natural e acessível.

