Ibovespa fecha próximo da estabilidade com tensão do IOF

O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas na Bolsa de Valores brasileira, apresentou uma leve queda de 0,04% nesta terça-feira, 15 de agosto, fechando a 135.250,10 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 18,2 bilhões.

Os investidores mostraram cautela devido a uma audiência de conciliação que ocorreu entre o governo e o Congresso, com mediação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A ausência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de líderes do Legislativo diminuiu as expectativas de um acordo, e a decisão final ficará a cargo do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Outro ponto de atenção para o mercado foi o risco tarifário envolvendo os Estados Unidos. O presidente Donald Trump voltou a falar sobre a possibilidade de aumentar as tarifas sobre importações, incluindo aquelas do Brasil. A falta de novidades sobre uma possível prorrogação do prazo para negociações entre os dois países, que termina em 1º de agosto, aumentou a ansiedade entre os investidores, uma vez que esse tema pode afetar diretamente as exportações brasileiras e a taxa de câmbio.

Com a leve queda, o Ibovespa completou sete dias seguidos de desvalorização, uma sequência que não ocorria desde agosto de 2023, quando o índice teve 13 dias consecutivos de perdas. Na semana, o Ibovespa acumula uma queda de 0,69% e, no mês, a desvalorização chega a 2,60%. Apesar disso, no acumulado do ano, ainda registra um avanço de 12,44%.

Destaques do Ibovespa

Entre as ações que mais influenciaram o índice, a Vale teve uma queda de 2,62%, impactada por dados sobre a economia da China. Embora o PIB chinês tenha crescido 5,2% no segundo trimestre, as vendas de novas moradias na China caíram 5,2%, o que pode indicar uma menor demanda por aço. A Petrobras também apresentou quedas, com suas ações ordinárias caindo 1,14% e as preferenciais 0,78%.

Por outro lado, o setor bancário ajudou a limitar as perdas do índice. As ações do Santander (Unit) subiram 2,28%, enquanto as do Banco do Brasil (ON) avançaram 1,06%. O Itaú (PN) teve alta de 0,34% e o Bradesco (ON) fechou com leve variação positiva de 0,07%.

Entre as ações com melhor desempenho do dia, destacaram-se CVC (+6,55%), São Martinho (+3,67%) e Marcopolo (+3,47%). Em contraste, as maiores baixas foram registradas por MRV (-2,87%), Vale (-2,62%) e Bradespar (-2,37%).

Dados de inflação nos Estados Unidos

No cenário internacional, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos foi um tema relevante. Os dados mostraram um aumento de 0,3% em junho. Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação subiu de 2,4% para 2,7%, um resultado que estava dentro das expectativas do mercado.