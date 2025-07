Audi A5 chega ao Brasil para competir com o BMW Série 3

O novo Audi A5 chegou mostrando que a marca é mestre em evoluções. Recentemente, a montadora mexeu na forma como identifica seus modelos, usando números pares para os elétricos e ímpares para os movidos a combustão. Essa ideia não durou muito, mas acabou trazendo mudanças na nomenclatura dos modelos. O A5 de terceira geração (código B10) agora substitui não só o antigo A5, mas também os clássicos A4, que já tiveram cinco gerações e são parte da história da Audi desde 1995.

A nova linha A4 só deve chegar como um modelo elétrico, o A4 e-tron, que está previsto para ser apresentado na Europa ainda este ano. Enquanto isso, o novo A5 já está disponível para pré-venda aqui no Brasil por R$ 380 mil. As primeiras unidades começam a ser entregues em setembro. Embora o lançamento oficial tenha sido nos dias 10 e 11 no Rio de Janeiro, não conseguimos dirigir o carro durante o evento, já que eram modelos de importação temporária.

### Especificações do Novo A5

O novo A5 virá em uma única versão, equipada com um motor 2.0 turbo que entrega 272 cv e um torque de 40,8 kgfm entre 1.600 e 4.500 rpm. Esse motor é a evolução do famoso EA888, que já tem mais de 15 anos no mercado e agora chega na versão evo5, com atualização para atender os rigorosos padrões Euro 7 de emissões.

O que isso significa na prática? Para quem ama aceleração, o A5 dispara de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos, com uma velocidade máxima limitada a 210 km/h. Se você já pegou a estrada, sabe como isso pode ser emocionante! Mesmo sem um motor híbrido, o consumo é razoável, rondando 9,9 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada — e considerando que estamos falando de um sedan de 1.750 kg, não é nada mal.

Outra grande novidade é a tração quattro Ultra, que é otimizada para usar a tração dianteira na maior parte do tempo. Isso economiza energia e, se precisar, pode enviar até 50% da força para as rodas traseiras. Uma tecnologia que já faz a diferença em dias de chuva ou em trechos mais sinuosos.

### Plataforma e Dimensões

O A5 é construído sobre uma nova plataforma, a PPC (Premium Platform Combustion), projetada especialmente para motores a combustão, e que será utilizada em modelos como o Q5 e o A7. Essa plataforma é uma evolução da MLB, que já equipava os Audi desde 2007 e foi aprimorada ao longo dos anos.

O novo A5 cresceu e agora mede 4,83 m de comprimento e 2,89 m de entre-eixos, um aumento de 7 cm em relação à geração anterior. O desenho é bem aerodinâmico e anguloso, dando ao carro uma presença imponente. Comparado aos primeiros A4, que eram bem menores, isso mostra como a Audi vem se adaptando às exigências do mercado.

### Interior e Conforto

Dentro do A5, o espaço é generoso e o painel conta com duas telas horizontais que impressionam. Infelizmente, as opções de personalização dos instrumentos são limitadas, o que pode desagradar alguns motoristas. Rola também uma terceira tela na parte dianteira para o passageiro, mas essa só deve ser usada nos modelos europeus por conta das leis de trânsito aqui no Brasil.

O volante tem um design ousado, com topo e base achatados, e a posição de dirigir continua sendo um dos pontos altos, como sempre nos modelos Audi. Ah, e quem gosta de um bom teto panorâmico vai adorar saber que ele tem seis níveis de escurecimento!

O porta-malas está bem generoso, com capacidade para 417 litros. Isso é uma mão na roda para viagens, e a abertura é bem prática. As lanternas traseiras LED dão um toque moderno, e ainda temos um design clean nas maçanetas, que são embutidas.

### Versões e Conclusão

O novo A5 chega inicialmente na versão Performance S Edition quattro, sem opções de personalização. As rodas são inspiradas nos modelos RS da marca, trazendo pneus Bridgestone Turanza bem largos, de perfil baixo (245/35 R20), que garantem estabilidade. Os faróis contam com tecnologia full LED, oferecendo troca automática de facho, embora não disponham do sistema Matrix que existe na Europa.

Com um som de 180 W, bancos esportivos e o pacote de ADAS (sistemas de assistência ao condutor), o A5 vem para agradar os apaixonados por carros que buscam uma combinação de tecnologia, conforto e claro, aquele toque de sportividade que só a Audi sabe oferecer.