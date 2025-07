Banco do Brasil faz alerta sobre riscos dos QR Codes

Cuidado com Golpes: QR Codes Falsos Ameaçam Compras no Brasil

Com a popularização das transações digitais, o uso de QR Codes para pagamentos se tornou comum em lojas e no comércio online no Brasil. No entanto, essa crescente adoção também gerou oportunidades para golpistas, que têm se especializad na criação de esquemas fraudulentos, como o golpe do QR Code falso do Banco do Brasil. Esses criminosos buscam enganar tanto usuários quanto empresas, desviando dinheiro de compras e transferências.

A fraude envolvendo QR Codes tem sido motivo de preocupação devido à sofisticação dos métodos utilizados pelos golpistas. Muitas vítimas só percebem que foram enganadas quando notam que o pagamento não foi recebido pelo verdadeiro destinatário ou quando acompanham movimentações estranhas em suas contas bancárias. Por isso, é fundamental entender como esses golpes funcionam para reforçar a segurança nas transações digitais.

Como Funciona o Golpe do QR Code Falso?

Segundo especialistas em segurança digital, o golpe que envolve QR Codes falsos do Banco do Brasil explora a manipulação de códigos para confundir consumidores e lojistas. Um dos métodos mais comuns é a troca do QR Code legítimo por um código fraudulento. Dessa forma, quando o cliente escaneia o código, o pagamento vai para uma conta controlada pelo golpista.

Esse tipo de esquema pode acontecer tanto em lojas físicas quanto em sites de comércio eletrônico. Muitas vezes, os golpistas criam páginas que imitam a aparência do Banco do Brasil, ou até mesmo de lojas conhecidas, oferecendo vantagens para conquistar vítimas desavisadas. Assim, o dinheiro é desviado antes que a verdadeira parte recebedora perceba a fraude.

Os pequenos comerciantes, prestadores de serviços e consumidores em geral têm sido os alvos mais frequentes, uma vez que a facilidade do uso de ferramentas como Pix e QR Codes torna esses métodos atraentes tanto para transações legítimas quanto para ações de golpistas.

Sinais de um QR Code Falso

Descobrir um QR Code falso pode ser difícil, já que, à primeira vista, eles podem parecer iguais aos originais. No entanto, alguns sinais ajudam na identificação:

Use sempre o aplicativo oficial do Banco do Brasil e evite acessar links enviados por terceiros.

e evite acessar links enviados por terceiros. Verifique o nome do recebedor antes de confirmar qualquer transferência.

antes de confirmar qualquer transferência. Desconfie de sites ou lojas que exigem pagamento via QR Code sem fornecer informações claras sobre quem está recebendo o dinheiro.

que exigem pagamento via QR Code sem fornecer informações claras sobre quem está recebendo o dinheiro. Conferir o CNPJ, razão social, e os valores antes de finalizar a transação.

antes de finalizar a transação. Fique atento a erros de português ou design suspeito em páginas que geram os códigos de pagamento.

Quando houver dúvida, é aconselhável cancelar a transação imediatamente e contatar o atendimento oficial do banco. Manter o aplicativo atualizado também é uma medida importante para aumentar a segurança.

Como se Proteger dos Golpes

A prevenção contra golpes envolvendo QR Codes requer atenção e práticas seguras durante as transações:

Utilize apenas aplicativos oficiais do Banco do Brasil ou do comerciante. Peça informações diretamente ao lojista antes de finalizar o pagamento por QR Code. Verifique cuidadosamente os dados do beneficiário e o valor na tela de confirmação do aplicativo bancário. Evite clicar em links recebidos por redes sociais ou e-mails desconhecidos. Informe-se sobre os golpes mais recentes através de canais oficiais do Banco do Brasil e órgãos de defesa do consumidor.

Com a constante evolução das fraudes digitais, especialistas reforçam a necessidade de educação financeira e digital. O conhecimento sobre como as fraudes operam ajuda usuários e empresas a se protegerem melhor.

O que Fazer se Você Caíu em um Golpe de QR Code?

Se você suspeitar que foi vítima de um golpe de QR Code falso, é importante agir rapidamente:

Notifique imediatamente o Banco do Brasil através dos canais oficiais.

Registre um boletim de ocorrência policial relatando o problema.

Junte todos os comprovantes e informações que possam ajudar na investigação.

Comunique a loja ou a pessoa que estava envolvida na transação sobre o ocorrido.

Busque orientação jurídica e apoio dos órgãos de defesa do consumidor, se necessário.

O combate à fraude digital exige o comprometimento de todos em adotar boas práticas e compartilhar informações de segurança. O crescente uso de QR Codes e a digitalização bancária ressaltam a importância de estarem sempre atualizados e desconfiar de solicitações incomuns em transações financeiras digitais.