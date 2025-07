Nissin anuncia expansão de fábrica em PG em fase de construção

Nova Fábrica da Nissin Foods em Ponta Grossa: Investimento de R$ 1 Bilhão e Geração de 550 Empregos

Na terça-feira, 15 de julho, o vice-governador do Estado, Darci Piana, se reuniu com representantes da Nissin Foods para avaliar o progresso da construção da nova fábrica da empresa em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O encontro contou com a presença do secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, e do cônsul-geral do Japão, Yasuhiro Mitsui.

A nova unidade, que terá um investimento de R$ 1 bilhão, está prevista para ser finalizada em abril de 2027. A fábrica irá oferecer mais de 550 empregos diretos, contribuindo para a economia local. Este projeto é parte do Paraná Competitivo, um programa que, em seis anos, atraiu mais de R$ 57 bilhões em investimentos.

Durante a visita, os executivos da Nissin apresentaram detalhes sobre a construção, localizada no km 164 da rodovia PR-151, entre Ponta Grossa e Castro. O complexo industrial ocupará uma área total de 413,2 mil metros quadrados, sendo que 68,2 mil metros quadrados serão destinados à construção da fábrica.

Os líderes estaduais ressaltaram a importância desse investimento. O vice-governador destacou que a presença de um grupo internacional como a Nissin reafirma o potencial do Estado para atrair investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros. Ortigara também comemorou o grande número de empresas interessadas em se estabelecer na região, destacando o impacto positivo na geração de empregos e no desenvolvimento da economia local.

A nova fábrica irá produzir macarrão instantâneo, incluindo tanto pacotes tradicionais quanto copos do tipo cup noodles. Uma parte da produção será destinada à exportação, ampliando ainda mais a atuação da Nissin fora do Brasil.

O governo estadual estará ao lado da Nissin Foods não apenas com incentivos fiscais, mas também apoiando a formação de mão de obra para a nova operação. Eduardo Bekin, diretor-presidente da Invest Paraná, afirmou que programas de formação profissional estão disponíveis para preparar os trabalhadores da região.

Além disso, já existem planos para a expansão da fábrica, mesmo antes da conclusão da obra. A Nissin está discutindo a possibilidade de novos investimentos, o que pode aumentar ainda mais a criação de empregos na área.

O programa Paraná Competitivo enfatiza a criação de empregos e o desenvolvimento sustentável em cada novo contrato. Os representantes do governo salientaram que o foco do programa não é apenas atrair empresas, mas também promover inovações e diversificação produtiva. Essa estratégia busca garantir que os benefícios dos investimentos cheguem à população e ao desenvolvimento regional.

Em resumo, a nova unidade da Nissin Foods em Ponta Grossa promete não só aumentar a oferta de empregos, mas também impulsionar a economia do Estado, consolidando o Paraná como um destino atrativo para investidores.