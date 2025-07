Santander alerta sobre o golpe de cartão mais comum no Brasil

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um aumento significativo de fraudes envolvendo cartões bancários, especialmente os emitidos por grandes instituições financeiras, como o Santander. Um dos métodos mais comuns é a clonagem de cartões por meio de maquininhas de pagamento adulteradas. Esse tipo de fraude preocupa muitos usuários, pois compromete informações pessoais e aumenta o risco de perda financeira.

Essas fraudes não ocorrem apenas em grandes centros urbanos; pequenos comércios e vendedores ambulantes também têm sido alvo de ações criminosas. A facilidade com que as maquininhas são manipuladas e adulteradas surpreende especialistas e destaca a necessidade de estar atento durante transações financeiras. Muitas vezes, a vítima não percebe que seus dados estão sendo capturados por dispositivos ocultos instalados nessas máquinas.

Como funciona a clonagem de cartão por maquininhas?

O processo de clonagem por maquininhas adulteradas envolve a instalação de componentes eletrônicos que coletam as informações da tarja magnética ou do chip do cartão. Criminosos podem manipular esses terminais para registrar dados importantes, como o número do cartão, a data de validade e, em situações mais arriscadas, até mesmo a senha do usuário.

Esse tipo de golpe acontece quando a pessoa acredita estar fazendo uma compra comum. Após inserir o cartão e digitar a senha, os dados são gravados sem que a vítima perceba. Em questão de tempo, as informações copiadas são usadas para realizar compras fraudulentas, gerar cartões falsificados ou efetuar transações não autorizadas.

Quais são os sinais de maquininhas de cartão adulteradas?

Identificar uma maquininha adulterada pode ser complicado, pois as modificações são feitas para não serem percebidas. No entanto, alguns sinais podem ajudar os consumidores a ficarem alertas:

Uso do cartão por aproximação : Se o comerciante insiste em que você insira o cartão em vez de usar o pagamento por aproximação, desconfie.

Máquinas com muitos fios ou aberturas : Sinais visíveis de alterações na maquininha podem indicar adulteração.

Repetidas solicitações de senha : Caso a máquina peça a senha mais de uma vez durante uma compra, isso é motivo de suspeita.

Desligamento inesperado: Se a maquininha desligar ou travar sem explicação, fique atento, pois isso pode sinalizar alterações.

O que fazer se o cartão Santander for clonado?

Agir rapidamente é essencial para minimizar os danos em caso de clonagem. Se você suspeitar que usou uma maquininha falsa, entre em contato imediatamente com o Santander por meio dos canais oficiais e relate a situação. O ideal é bloquear o cartão clonado e solicitar uma nova via para evitar futuras fraudes.

Algumas ações que podem ser realizadas incluem:

Verificar regularmente seu extrato bancário para identificar transações não reconhecidas. Utilizar o aplicativo do Santander para monitorar suas transações em tempo real e bloquear o cartão, se necessário. Registrar um boletim de ocorrência, especialmente se você perder dinheiro devido à fraude.

É aconselhável manter um limite diário baixo para transações e ativar notificações por SMS ou pelo aplicativo. Cobrir a mão ao digitar a senha, usar maquininhas de estabelecimentos confiáveis e evitar perder o cartão de vista durante pagamentos também são medidas preventivas úteis.

Como se prevenir da clonagem de cartão?

A prevenção é a melhor estratégia para evitar fraudes. Para isso, é fundamental manter vigilância sobre seu cartão e desconfiar de qualquer procedimento suspeito. Sempre que possível, opte por pagamentos por aproximação, já que essa opção diminui o contato físico e dificulta o acesso à tarja magnética ou ao chip.

Recomenda-se também que os consumidores consultem regularmente suas faturas e extratos bancários, além de manter os dados cadastrais atualizados junto ao banco. Usar senhas fortes, não compartilhar informações pessoais e prestar atenção ao ambiente durante pagamentos são práticas importantes na proteção contra a clonagem.

Atualmente, algumas investigações policiais e parcerias com instituições financeiras buscam desmantelar quadrilhas que atuam nesse tipo de crime. Contudo, a atenção individual continua sendo essencial na prevenção de fraudes financeiras.