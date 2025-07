VW inicia visitas à fábrica em São Bernardo do Campo

Pela primeira vez, a Volkswagen vai abrir as portas da sua fábrica em Anchieta, São Bernardo do Campo, para um tour guiado. Isso é uma supernovidade para a marca no Brasil e, para quem ama carros, é uma ótima chance de ver de perto como os modelos são feitos. Durante a visita, você vai poder acompanhar as etapas de produção, como estamparia, armação e montagem de carros bem conhecidos, como o Polo Track, Virtus, Saveiro e Nivus. E quem não ama uma nostalgia ainda pode visitar a Garagem Volkswagen, onde estão guardados clássicos como o Fusca, Kombi e Gol.

Esse passeio é totalmente gratuito, mas não espere algo técnico, como palestras ou encontros com engenheiros. É um tour mais voltado para apresentar a fábrica, com duração de cerca de 2h30. E, caso você queira registrar esse momento, só dá para tirar fotos e vídeos dentro da Garagem Volkswagen, então prepare aquele celular e não perca a chance de capturar essas belezuras!

As visitas acontecem apenas às quintas-feiras, em horários comerciais, com duas turmas: uma pela manhã (8h30) e outra à tarde (13h). É necessário ter pelo menos 18 anos e apresentar um documento com foto na recepção. Não esqueça de fazer o agendamento prévio no site da Volkswagen, porque, se você é daqueles que costumam deixar tudo para a última hora, vai perder essa oportunidade incrível!

Uma coisa que muitos não sabem: os grupos têm limitações de tamanho. Cada visita pode ter até 30 pessoas, e se você formar um grupo organizado com 15 a 30 pessoas, vai precisar providenciar um transporte coletivo, como uma Kombi ou micro-ônibus, para circular dentro da fábrica. Se você for sozinho ou em um grupo pequeno de até 10 pessoas, a Volkswagen disponibiliza o transporte interno. Assim, você pode relaxar e curtir a visita sem preocupações.

Quando for ao tour, fique ligado onde estacionar: o local é na Portaria Anchieta, no km 23,5 da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo. Chegar uns 15 minutinhos antes é fundamental. Se você atrasar, pode acabar perdendo o passeio todo ou ter que alterar o itinerário. E vamos combinar, quem não gostaria de conhecer de perto todo o processo de produção daquelas máquinas que fazem a gente sonhar?

E aí, já está pensando em agendar seu tour?