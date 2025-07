Preço e ficha técnica de carros: conheça o Fipe Carros

A Ford Ranger XLT V6 2026 chegou para impressionar! Essa versão intermediária da picape promete bons momentos ao volante e está logo abaixo da sofisticada Limited V6. Com um preço sugerido de R$ 310.900, a Ranger XLT se destaca pela lista de equipamentos e pela capacidade de carga que vai até 1.037 kg. E o melhor? O novo sistema de tração 4×4 com seletor eletrônico garante que você encare qualquer terreno sem preocupação.

Sob o capô, temos um motor 3.0 V6 turbodiesel que entrega 250 cavalos de potência a 3.250 rpm e um torque robusto de 61,2 kgfm. O câmbio automático de 10 marchas proporciona um desempenho excepcional, tanto nas estradas quanto nos off-roads. Se você é fã de aventura, imagine só a adrenalina em cada subida e descida!

Principais itens de série da Ford Ranger XLT V6 2026

Falando dos equipamentos, a Ranger XLT vem recheada de tecnologia e conforto. Entre os itens de série, temos ajuste elétrico da altura dos faróis, um degrau para facilitar o acesso à caçamba e iluminação com luzes de condução diurna (DRL). Além disso, os retrovisores têm ajuste elétrico e ainda rebatem, facilitando a vida em vagas apertadas.

Para quem ama viajar, o conforto é essencial. Por isso, a picape conta com ar-condicionado, volante com revestimento premium e ajuste em altura e profundidade. Os bancos também são de acabamento superior, e o painel de instrumentos colorido de 8 polegadas é personalizável pelos comandos do volante. A central multimídia Sync 4 com tela sensível ao toque oferece integração sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Detalhes que tornam qualquer trajeto mais divertido!

E não dá para esquecer das medidas de segurança. São sete airbags, controle eletrônico de estabilidade e assistente de permanência em faixa, para garantir que você tenha uma viagem tranquila. Quem já ficou em trânsito pesado sabe como essas tecnologias fazem a diferença no dia a dia.

Ficha Técnica do Ford Ranger XLT V6 2026

Vamos dar uma olhada mais de perto nas especificações dessa máquina:

Motor 3.0 V6 turbodiesel Câmbio Automático, 10 marchas Tração Integral parcial Potência 250 cv a 3.250 rpm Torque 61,2 kgfm a 1.750 rpm Velocidade Máxima 187 km/h 0-100 km/h 9,2 segundos Consumo – Cidade 8,9 km/l (diesel) Consumo – Estrada 10,2 km/l (diesel) Comprimento 5.370 mm Largura 1.918 mm Altura 1.884 mm Entre-eixos 3.270 mm Altura em relação ao solo 235 mm Capacidade do tanque de combustível 80 litros Capacidade de bagagem/carga 1.250 litros Peso Líquido 2.357 kg Carga Útil 1.023 kg Rodas e Pneus Liga leve, 255/70 R17 (dianteiros e traseiros) Garantia Total 60 meses Garantia de Motor e Câmbio 60 meses

Com todas essas características, a Ranger XLT V6 2026 promete ser uma parceira ideal, tanto para o trabalho quanto para a diversão. Quem está sempre na estrada sabe que ter um carro assim pode transformar qualquer percurso em uma experiência única.