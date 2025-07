Li Auto i6 será lançado em setembro com três autonomias

A Li Auto está prestes a acionar o sinal verde para o lançamento do i6, seu SUV elétrico mais acessível até hoje. Com um preço inicial girando em torno de 200 mil yuans, o que dá cerca de R$ 27.900, a expectativa é alta. O modelo promete não só um bom custo-benefício, mas também opções de autonomia que vão de 660 km com tração integral (AWD) até 720 km nas versões de tração traseira (RWD). Para quem ama estrada, essas cifras são bem atraentes!

Esse SUV é o segundo da nova linha "i" da marca, que começou com o i8. Visualmente, o i6 se assemelha a seu “irmão maior”, apresentando uma faixa de luz frontal integrada, uma carroceria em duas cores e rodas que variam entre 20 e 21 polegadas. Com dimensões generosas de 4,95 m de comprimento e um entre-eixos de 3 m, pode acomodar confortavelmente cinco pessoas. Já pensou em colocar a família e a turma toda para uma viagem? Sem aperto!

Tecnologia que impressiona

No aspecto técnico, o i6 vem equipado com baterias LFP de 87,3 kWh e uma arquitetura de 800V. Isso significa recargas rapidíssimas — você pode alcançar até 500 km de autonomia em apenas 10 minutos. Para a versão RWD, o motor gera 250 kW (335 cv), enquanto o AWD conta com um motor extra de 150 kW (201 cv). O resultado? Acelera de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos. Imagine só você passando por aqueles semáforos!

Segurança e desempenho

A Li Auto também se preocupa com a segurança. O i6 deve incorporar o LiDAR ATL da Hesai, que promete recursos avançados de assistência à condução. E pra quem se pergunta sobre peso, a faixa varia entre 2.380 kg e 2.515 kg, dependendo da versão. Para quem já enfrentou aquele trânsito pesado, sabe como um bom sistema de assistência faz toda a diferença.

Mercado e expectativas

Enquanto isso, a Li Auto busca se firmar no mercado. No primeiro semestre de 2025, vendeu 203.938 carros, o que representa cerca de 31,9% de sua nova meta anual de 640 mil unidades — antes, a meta era de 700 mil. Dentre seus modelos, o Li L6 se destacou, com 96.354 unidades vendidas, enquanto o Li Mega teve uma performance mais tímida, com apenas 5.805 unidades. Será que o i6, com sua proposta mais em conta, vai dar um gás nas vendas? A aposta é alta, ainda mais com outros modelos como o novo SUV elétrico Li i8 em vista, que já está gerando expectativas na China.

A chegada do i6 provoca comparações com outros lançamentos do mercado de SUVs elétricos, como o Exeed Exlantix E05, que também traz inovações em direção autônoma. É um momento emocionante para os amantes de carros elétricos, não é mesmo? Cada nova opção amplia o leque e as possibilidades para quem curte pegar a estrada.