Trabalhadores receberão R$ 1.518 do PIS em 2025

Os pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep começaram para trabalhadores que nasceram entre setembro e outubro, beneficiando milhões de brasileiros. O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que em 2025, um total de R$ 30,7 bilhões será destinado ao pagamento do abono, alcançando cerca de 25,8 milhões de pessoas elegíveis. Este valor é fundamental para auxiliar muitos trabalhadores formais em suas despesas.

O valor do abono, relativo ao ano-base de 2023, varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Ele pode chegar a até R$ 1.518,00. Os trabalhadores têm até 29 de dezembro para sacar o benefício, oferecendo um prazo para que possam planejar suas finanças ao longo do ano.

### Quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep?

Para ter direito ao abono salarial, os trabalhadores precisam atender a certos critérios estabelecidos por lei. Esses critérios garantem que o benefício vá para aqueles que realmente contribuíram para o sistema durante o período determinado. Confira os principais requisitos:

– Estar inscrito no PIS ou no Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) há pelo menos cinco anos.

– Ter trabalhado durante um mínimo de 30 dias, consecutivos ou não, em 2023.

– O empregador deve ter reportado corretamente as informações do empregado nos sistemas oficiais, como Rais ou eSocial.

– O trabalhador não pode ter recebido mais que dois salários mínimos mensais durante o tempo trabalhado no ano-base.

– É necessário estar vinculado a empregadores que contribuam para os programas PIS ou Pasep.

### Calendário do PIS 2025

O calendário de pagamento do abono salarial de 2025 é o seguinte:

– Nascidos em janeiro: 17 de fevereiro

– Nascidos em fevereiro: 17 de março

– Nascidos em março e abril: 15 de abril

– Nascidos em maio e junho: 15 de maio

– Nascidos em julho e agosto: 16 de junho

– Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho

– Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto

### Quem não pode receber o abono salarial?

Existem categorias de trabalhadores que não têm direito ao abono salarial. Isso ocorre principalmente devido à natureza do vínculo empregatício que não gera a devida contribuição financeira ao sistema. Os seguintes grupos estão excluídos:

– Empregados domésticos, que não possuem vínculo formal.

– Trabalhadores rurais contratados por pessoas físicas.

– Trabalhadores urbanos contratados diretamente por pessoas físicas.

– Empregados de pessoas físicas que não fazem o recolhimento ao programa.

Essas regras ajudam a garantir que o abono salarial seja pago adequadamente e que os recursos públicos destinados ao PIS/Pasep sejam utilizados corretamente.

### Como consultar e receber o abono salarial do PIS/Pasep?

Para verificar se você tem direito ao abono salarial, existem várias maneiras de consulta que facilitam o acesso à informações. Isso foi aprimorado nos últimos anos, permitindo que trabalhadores evitem deslocamentos até agências bancárias. Veja como consultar:

1. Acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

2. Vá até a aba “Benefícios” e selecione “Abono Salarial”.

3. Em “Pagamentos”, você conseguirá visualizar o valor, a data de liberação e o banco responsável pelo depósito.

O pagamento do abono pode ser feito de diferentes maneiras, dependendo do tipo de trabalho:

– Trabalhadores da iniciativa privada recebem pela Caixa Econômica Federal, por meio de depósito em conta, conta poupança, conta digital pelo Caixa Tem ou saque em agências, lotéricas e terminais eletrônicos.

– Servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil, com opções de crédito em conta, transferência via Pix ou TED, ou saque em agências.

### Principais datas do calendário do PIS/Pasep em 2025

O abono salarial PIS/Pasep será liberado ao longo do ano, seguindo um calendário específico de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os valores estarão disponíveis para saque até o final de dezembro, permitindo que os beneficiários tenham um prazo amplo para realizar o resgate.

É importante que os trabalhadores acompanhem o calendário divulgado pelo Ministério do Trabalho e utilizem os canais oficiais para não perder os prazos e garantir o recebimento total do benefício. O abono salarial é uma importante ajuda financeira para os brasileiros empregados formalmente.