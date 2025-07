Jeep oferece bônus de até R$ 36 mil em julho

A Jeep está com uma promoção que está deixando os amantes de SUVs de olho na compra do carro novo. É a campanha “Jeep Last Chance”, que traz condições especiais se você decidir fechar o negócio logo. O que a marca oferece? Descontos no preço, IPVA grátis e até uma valorização generosa no seu usado. Essa oferta se aplica aos modelos Renegade, Compass e Commander.

Essa ação é válida para quem compra no varejo. Porém, se você está pensando em pegar um carro por meio de vendas diretas, como PCD, locadoras ou frota, essa promoção não se aplica. E fique esperto: a promoção vai até 5 de agosto ou enquanto os estoques durarem nas concessionárias!

Jeep Renegade

Vamos começar pelo Renegade, o SUV menor da linha. A versão Altitude, que é a segunda mais acessível, vem com um desconto de R$ 17.000. Assim, o preço final fica em R$ 125.990, um valor bem atrativo para quem procura um carro confortável e estiloso.

Esse modelo já vem equipado com ar-condicionado digital de duas zonas, uma central multimídia de 8,4 polegadas e um painel digital de 7 polegadas. Se você curte design, as versões que vêm em cores diferentes da preta têm teto preto, oferecendo um visual bem interessante.

Jeep Compass

Focando agora no Compass, o destaque vai para a versão de entrada, a Sport. Aqui, o desconto é ainda maior, de R$ 36.000 no preço de tabela, que é de R$ 189.990. Com a promoção, ele sai por R$ 153.990. Além disso, a Jeep oferece taxa zero em até 30 parcelas e supervalorização do seu usado na troca. Isso pode fazer a diferença na hora de rolar com um carro novo.

Jeep Commander

Se você está em busca de um SUV maior, o Commander é uma ótima escolha. O desconto para a versão Longitude T270 é de R$ 34.500, reduzindo o preço para R$ 205.990. Curiosamente, isso é menos que o preço do Compass na mesma configuração, que custa R$ 211.990. O Commander oferece espaço para até sete pessoas e é perfeito para aquelas viagens em família ou com amigos.

Performance dos SUVs

Todos esses modelos contam com um motor 1.3 T270 flex que, até 2025, entrega até 185 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. Nas versões fabricadas a partir de janeiro de 2025, essa potência diminui para 176 cv. Mas a boa notícia é que todos eles vêm com câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira, garantindo uma condução suave, ideal para o dia a dia nas ruas e estradas.

Se você já pegou trânsito pesado, sabe como um câmbio eficiente faz diferença. E claro, ter um SUV bem projetado é sempre uma vantagem ao encarar as estradas brasileiras.