Riedel ressalta parceria com Lula e aponta mudança à direita em 2026

Contratos Assinados para Habitação Popular em MS

Na manhã desta segunda-feira (14), foi assinado um contrato visando a construção de 249 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Mato Grosso do Sul. O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel, de lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) e representantes do Governo Federal. A boa relação de Riedel com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi destacada como um fator importante em sua trajetória política, especialmente em suas eleições de 2022.

O governador, durante a cerimônia, expressou sua gratidão ao presidente Lula, recordando que ele já esteve no estado em várias ocasiões sem se importar com a filiação partidária. “Nós sempre discutimos o que precisava ser feito para melhorar a vida das pessoas. Gratidão ao Governo Federal”, afirmou Riedel.

Entretanto, é importante mencionar que apesar dos laços com o PT, o governador tem se aproximado cada vez mais de figuras políticas da direita, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa mudança tem gerado discussões sobre o futuro político de Riedel, que pode deixar o PSDB para concorrer à reeleição em 2026. Entre as possibilidades de novas filiações estão o PSD, o PP e o PL, todos partidos com forte presença no cenário político atual.

Grande Público em Show de João Gomes

Na área de entretenimento, foi registrado um recorde de público no show do cantor João Gomes, que atraiu 50 mil pessoas ao Parque das Nações Indígenas. Entre os espectadores estavam os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, ambos do PSDB, Camila Jara do PT, e o vereador Jean Ferreira, também do PT. Além de aproveitarem o show, os parlamentares conseguiram registrar um momento com o cantor, que tem fãs de diversas orientações políticas.

Auxílio para Magistrados em Doutorado

Em um contexto mais acadêmico, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) anunciou que pagou R$ 110 mil em auxílio para 11 magistrados que estão cursando doutorado em Filosofia do Direito em Gênova, Itália. Esse valor faz parte de um total de 329 mil reais em diárias liberadas em junho, que incluem despesas relacionadas a cursos e substituições de colegas.

Vagas para Mulheres em Projetos Administrativos

Em uma iniciativa voltada para a inclusão feminina, o Tribunal de Justiça de MS irá reservar vagas em seus contratos administrativos para mulheres indicadas pelo Programa Transformação. A Secretaria-Executiva da Mulher de Campo Grande será responsável por mapear e encaminhar candidatas aptas às empresas contratadas. O objetivo é garantir que as mulheres tenham acesso a oportunidades de trabalho e fomentar a autonomia financeira.

Reforço na Fiscalização do Trânsito

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) solicitou à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal a doação de duas motocicletas usadas da frota que foi recentemente substituída. Esses veículos serão destinados ao município de Camapuã, com a intenção de fortalecer a fiscalização do trânsito e combater ações perigosas, como motociclistas que realizam manobras arriscadas.

Atividades da Assembleia Legislativa

Por fim, na Assembleia Legislativa, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) apresentou um balanço de suas atividades no primeiro semestre de 2025. Foram analisadas 174 matérias, incluindo Projetos de Lei e Projetos de Resolução. Ao todo, 22 reuniões foram realizadas, resultando em 109 pareceres favoráveis e 51 rejeições.