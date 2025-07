Fiat Toro alcança 600 mil unidades produzidas no Brasil

A Fiat deu um verdadeiro motivo para comemorar nessa semana: a picape Toro alcançou a marca de 600 mil unidades produzidas desde seu lançamento, em 2016. Fabricada no Polo Automotivo Stellantis, em Goiana, Pernambuco, a Toro se firmou como uma das picapes mais queridas do Brasil, e atualmente é a líder de vendas em sua categoria. Isso é impressionante, né?

Desde que estreou no mercado, a Toro se destacou por misturar o conforto e o estilo de um SUV com a utilidade de uma picape. Essa combinação agradou tanto quem usa o carro no dia a dia nas cidades quanto quem precisa de um veículo para o trabalho. Quem já manobrou no trânsito com uma picape sabe como ter um carro versátil faz toda a diferença!

Novidades na Motorização para 2025

Em 2025, algumas novidades interessantes chegaram à linha da Toro. As versões Ranch e Volcano agora contam com um motor MultiJet 2.2 Turbodiesel que gera até 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. Isso representa uma melhoria de até 29% em relação ao motor anterior. Para quem curte acelerar, vale lembrar que a versão Volcano faz de 0 a 100 km/h em apenas 9,6 segundos, enquanto a Ranch faz isso em 9,8 segundos. Imagina só a sensação de pisar fundo e sentir o carro responder com vigor!

E se você busca mais desempenho, a nova versão Ultra aparece com um motor 1.3 Turbo 270 Flex, que entrega 176 cv e 27,5 kgfm de torque. Essa versão vem equipada com rodas de 18 polegadas, capota rígida e um acabamento que traz um toque de exclusividade. Os recursos de segurança também estão garantidos, perfeito para quem não abre mão de dirigir com tranquilidade.

Mudanças À Vista

A boa notícia é que, em breve, a Toro vai passar por sua segunda reestilização. Isso promete um visual mais alinhado com o que já vimos na Europa, especialmente na frente, que contará com uma nova grade e um design mais quadrado nos para-choques. Contudo, não se preocupe: ainda não estão previstas motorizações híbridas ou mudanças além dos motores turbo e turbodiesel mencionados.

Recentemente, a picape foi flagrada em Pernambuco, ainda camuflada. Além do design exterior, espera-se que a Toro ganhe novos equipamentos. O freio de estacionamento eletrônico com autohold é uma das novidades, assim como sistemas de condução que incluem piloto automático adaptativo e assistente de faixas. Por dentro, as mudanças devem ser mais sutis, com novos materiais e texturas que prometem renovar o ambiente.

As lanternas agora terão uma nova assinatura em LED, e o santantonio sugere que estamos diante de uma Toro Ranch equipada com o mais recente motor turbodiesel. Ah, e a Toro vai crescer um pouquinho, o que deve aumentar seu comprimento total.

O lançamento é esperado para o início de agosto, e para quem está de olho no mercado, é interessante lembrar que também há novidades da Renault, Volkswagen e Chevrolet Montana na fila, o que torna essa competição cada vez mais acirrada.

A Fiat continua mostrando que a Toro não é só uma picape: ela se tornou um símbolo da versatilidade e inovação no setor automotivo brasileiro.