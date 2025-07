Nova modalidade de pagamento do IPVA já está disponível no RS

Após anos de espera, a regulamentação do Acordo Gaúcho traz uma nova oportunidade para a economia do Rio Grande do Sul. A partir de 2025, cidadãos e empresas poderão negociar de forma mais vantajosa os débitos acumulados com o Estado, incluindo tanto impostos quanto outras taxas. Essa iniciativa foi sancionada pela Lei nº 16.241/2024 e visa criar um ambiente mais seguro e previsível para contribuintes e para a administração pública.

A cerimônia de lançamento da regulamentação está programada para o início do próximo ano, e editais regulares serão publicados, oferecendo condições especiais para renegociação das dívidas. Inicialmente, o foco será no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), buscando facilitar a regularização para os proprietários de veículos. Em seguida, outras obrigações fiscais, como o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), também estarão disponíveis para renegociação.

### O que é o Acordo Gaúcho e quem pode participar?

O Acordo Gaúcho é uma iniciativa que visa facilitar a regularização de débitos junto ao Estado, permitindo que tanto pessoas físicas quanto empresas quitem suas dívidas com condições mais acessíveis. O programa é inclusivo e atende a uma variedade de contribuintes, desde grandes empresas até pequenos negócios. Todos que têm pendências fiscais ou não fiscais com o governo têm a chance de negociar condições flexíveis para a quitação de suas dívidas, com descontos e prazos adaptados à situação financeira de cada um.

### Como funcionam os descontos e parcelamentos?

O Acordo Gaúcho diferencia-se de outros programas de parcelamento por levar em consideração a situação econômica do devedor. Os critérios são objetivos e visam facilitar a quitação de dívidas antigas que são difíceis de recuperar para o Estado. Algumas das vantagens incluem:

– Empresas podem ter descontos de até 65% sobre o valor principal e parcelar a dívida em até 120 meses.

– Pessoas físicas e microempreendedores podem obter abatimentos de até 70%, com a possibilidade de financiar em até 145 parcelas.

– Dívidas menores, como aquelas até 25 mil reais em ICMS ou 12 mil em outras obrigações, podem ser descontadas em até 50% e parceladas em até 60 vezes.

As condições podem variar de acordo com os editais que a administração pública lançará periodicamente, sempre buscando atender às diversas necessidades dos contribuintes.

### Quais débitos podem ser regularizados?

O Acordo Gaúcho abrange uma ampla variedade de dívidas com o Estado. O foco inicial é no IPVA em atraso, que é uma situação comum entre proprietários de veículos no Rio Grande do Sul. Além disso, o programa incluirá:

– Débitos de IPVA acumulados até o que for estipulado em edital.

– Pendências de ICMS de empresas e comerciantes.

– Valores de ITCMD relacionados a heranças ou doações não regularizadas.

– Outras taxas estaduais que não sejam tributos, mas que impactem diretamente indivíduos e empresas.

Os detalhes sobre descontos, prazos e a adesão ao programa dependem dos editais que serão disponibilizados pelo governo gaúcho.

### Como participar do programa de regularização?

Para aderir ao Acordo Gaúcho, os interessados devem ficar atentos às informações divulgadas nos canais oficiais do governo estadual. Nesses canais, serão anunciados os prazos, os documentos necessários e os passos para realizar a inscrição. O programa estará em constante atualização, o que poderá incluir mudanças nos tipos de dívidas que podem ser negociadas.

Com a regulamentação do Acordo Gaúcho, espera-se que a renegociação de dívidas se torne mais simples, beneficiando tanto os contribuintes quanto a saúde financeira do Rio Grande do Sul. A proposta busca oferecer transparência e previsibilidade, criando oportunidades para aqueles que buscam regularizar suas pendências.