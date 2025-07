Citroën C3 Aircross Shine tem desconto de R$ 21.854 para PcD

O Citroën C3 Aircross na versão Shine está com uma oferta quentíssima para a galera com deficiência (PcD). Se você se encaixa nesse perfil, é a sua hora de aproveitar! O modelo 2025/2025, na estilosa cor Preto Perla Nera com teto branco, está disponível para vendas diretas, sem opções adicionais. E olha que legal: você ainda conta com três anos de garantia e a entrega pode levar até 90 dias. Um tempo razoável para fazer os preparativos para o novo carro, não é?

Esse SUV é a versão mais completa do C3 Aircross, com espaço para até sete ocupantes. Ou seja, se você é do tipo que gosta de sair com a família ou os amigos, pode ficar tranquilo. O acabamento é caprichado e os equipamentos não deixam a desejar. Durante julho, rola isenção total de IPI, além de um bônus bacana da fábrica. Isso faz toda a diferença no bolso!

Então, vamos falar do preço? O Shine Turbo 200 CVT, que tem um preço cheio de R$ 145.690,00, pode ser adquirido por apenas R$ 123.836,00 para pessoas com deficiência. Um baita desconto de R$ 21.854,00! Vale lembrar que esses valores podem variar, dependendo da região, então é sempre bom dar uma conferida.

Falando dos recursos, o C3 Aircross Shine não decepciona. Ele tem uma central multimídia Citroën Connect de 10” com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Isso é ótimo para quem gosta de navegar com conforto usando o celular. E mais: câmera traseira, direção elétrica com ajuste de altura, 6 alto-falantes e um ar-condicionado automático digital que deixa tudo fresquinho.

Os bancos também merecem destaque: revestimento premium e, além disso, os traseiros são rebatíveis, com Isofix e Top Tether para cadeirinhas. Para quem tem criança em casa, isso é fundamental. Ah, e para facilitar ainda mais, as rodas são em liga diamantada aro 17”, trazendo um charme extra ao visual.

Outro ponto importante: o motor! O C3 Aircross Shine vem com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cv e torque de 20,4 kgfm. Ele também tem um câmbio automático de 7 marchas, garantindo um maior conforto na hora de dirigir, especialmente em situações de trânsito mais intenso.

Agora, você deve estar curioso sobre a tabela de preços, certo? Aqui está uma visão geral do que está rolando para o C3 Aircross Shine em julho de 2025:

Versões Preços de tabela Preço para PcD Descontos Shine Turbo 200 CVT 7L R$ 145.690,00 R$ 123.836,00 R$ 21.854,00

Então, se você está pensando em trocar de carro, não deixe essa oportunidade passar. É um modelo que combina conforto, tecnologia e espaço, tudo com um preço bem em conta para PcD. Assim, dirigir se torna mais prazeroso e acessível!