Chevrolet Tracker 2026 tem novo visual e melhorias na correia

O Chevrolet Tracker 2026 chegou com uma leve reestilização visual, mantendo sua presença forte no mercado. Agora, as mudanças incluem para-choques repaginados e toques mais sofisticados nas versões top de linha. A série especial “100 Anos” é um show à parte, com uma pintura exclusiva em Azul Noronha, rodas de 17 polegadas com design único, rack de teto preto e emblemas escurecidos. É uma verdadeira homenagem ao centenário da Chevrolet no Brasil.

Um destaque dessa nova versão é a correia banhada a óleo. Essa correia continua funcionando dentro de um lubrificante, mas agora vem com uma nova formulação de borracha. Isso promete uma durabilidade maior, especialmente em situações de manutenção inadequada — um típico desafio enfrentado por motoristas.

Versões e Preços

O Tracker 2026 está disponível em seis opções de versões e os preços variam de R$ 119.900 a R$ 190.590. A famosa série especial 100 Anos custa R$ 190.590, o mesmo valor da versão RS, e apenas R$ 1.000 a mais que a versão Premier. Essa edição especial traz um pacote de equipamentos bem completo, incluindo seis airbags, teto solar, sensor de ponto cego, piloto automático adaptativo, carregador por indução e até Wi-Fi a bordo. Falando em conforto, quem pega muito trânsito vai adorar as facilidades que essas tecnologias oferecem.

Motorização e Desempenho

Em termos de motorização, o SUV se mantém firme com duas opções. A primeira é o motor 1.0 turbo de três cilindros, que entrega até 115,5 cv com etanol e 18,9 kgfm de torque. Para quem busca um pouco mais de potência, o motor 1.2 turbo, também de três cilindros, oferece até 141 cv e 22,9 kgfm. Ambos vêm com um câmbio automático de seis marchas e fazem de 0 a 100 km/h em 10,9 s para o 1.0 e 9,7 s para o 1.2. Isso é bastante interessante, especialmente se você gosta de um SUV ágil nas nossas estradas.

Consumo e Eficiência

Se você se preocupa com o consumo, os números do Inmetro mostram uma melhora leve no motor 1.0. Com etanol, ele faz até 8,1 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada. Com gasolina, esses números aumentam para 11,5 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada. O motor 1.2 manteve os mesmos números anteriores, mas ainda assim, são valores que fazem diferença na hora de encher o tanque.

Um Toque de Exclusividade

Essa série 100 Anos, baseada na versão Premier, se destaca por seu visual diferenciado, atraindo os consumidores que buscam exclusividade, mas sem abrir mão de tecnologia e segurança. Com a combinação perfeita de estilo e funcionalidade, ela promete agradar até os motoristas mais exigentes.

Manutenção e Cuidados

Por fim, mesmo com todas essas melhorias, as exigências de manutenção continuam as mesmas. A Chevrolet recomenda o uso de óleo certificado Dexos e revisões a cada 10 mil km, além de trocar a correia apenas aos 240 mil km. A marca também estabeleceu parcerias com novos fornecedores para esse componente, aumentando a confiabilidade do conjunto. Afinal, quem já esqueceu de realizar a manutenção e acabou enfrentando problemas, sabe como é importante cuidar do carro!