A opção acessível e surpreendente para quem quer andar de moto

É possível pilotar veículos de duas rodas no Brasil sem a necessidade de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Essa alternativa, que pode surpreender muitos motoristas, é regulamentada pela legislação brasileira. O que permite essa possibilidade é a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), que possibilita a condução de ciclomotores de baixa cilindrada, ideal para deslocamentos curtos nas cidades.

Quais veículos podem ser conduzidos sem CNH?

No Brasil, ciclomotores não exigem a CNH tradicional, mas a ACC é obrigatória. Esses veículos possuem motores de até 50 cm³ e estão limitados a uma velocidade máxima de 50 km/h. Exemplos populares incluem o Shineray Jet 50S, o Phoenix S e o Bull K-Spirit NG 50, todos voltados para quem busca uma opção prática e econômica de mobilidade urbana.

Shineray Jet 50S : Possui motor de 49 cilindradas, câmbio semiautomático de quatro marchas, painel digital e porta USB.

: Possui motor de 49 cilindradas, câmbio semiautomático de quatro marchas, painel digital e porta USB. Phoenix S : Com 47,9 cc e até 5,6 cv de potência, é leve e ideal para trajetos curtos.

: Com 47,9 cc e até 5,6 cv de potência, é leve e ideal para trajetos curtos. Bull K-Spirit NG 50: Equipado com câmbio automático CVT e painel digital, também conta com entrada USB.

Embora a CNH não seja necessária, os condutores de ciclomotores devem seguir as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que incluem o uso de capacete e outros equipamentos obrigatórios, além de estarem sujeitos a fiscalizações.

Quais são os requisitos para conduzir ciclomotores?

Para pilotar um ciclomotor, é necessário seguir algumas regras estabelecidas pelo Contran. Além de ter a ACC, os ciclomotores devem contar com:

Espelhos retrovisores em ambos os lados.

Farol dianteiro e lanterna traseira.

Velocímetro, buzina e pneus adequados.

Capacetes homologados para condutor e passageiro e vestimentas apropriadas.

A ACC é obrigatória para pessoas maiores de 18 anos e o processo de obtenção inclui um exame teórico e prático, semelhante ao da CNH, mas focado nas características dos ciclomotores.

Como obter a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC)?

A ACC é uma opção acessível para quem deseja pilotar ciclomotores sem precisar da CNH categoria A. O processo para obtê-la é simples e envolve os seguintes passos:

Ter pelo menos 18 anos. Inscrever-se no órgão de trânsito estadual, como o Detran. Realizar um curso teórico sobre regras de circulação, sinalização e condução defensiva. Passar por exames práticos específicos para ciclomotores.

Uma vez aprovado, o condutor recebe a ACC, que é válida em todo o território nacional e permite a condução de veículos de até 50 cilindradas, respeitando as normas do trânsito.

Qual a diferença entre ciclomotores, motos e motonetas?

A distinção entre esses tipos de veículos está principalmente na potência do motor, na velocidade máxima e na habilitação exigida. Motocicletas convencionais requerem a CNH categoria A e são adequadas para trajetos urbanos e rodoviários, apresentando maior potência e versatilidade. Já os ciclomotores, com motores limitados a 50 cm³, são voltados para distâncias curtas e somente exigem a ACC. As motonetas, como scooters, podem variar em cilindrada, mas, em sua maioria, também exigem a CNH categoria A, exceto alguns modelos que se enquadram como ciclomotores.

Quais cuidados são indispensáveis ao pilotar ciclomotores?

Mesmo com as regras mais flexíveis, a segurança é fundamental ao conduzir ciclomotores. É essencial usar o capacete corretamente, respeitar o limite de velocidade de 50 km/h e realizar manutenções regulares no veículo. Além disso, os condutores devem estar atentos às condições do trânsito e utilizar todos os equipamentos obrigatórios, como espelhos e faróis, para evitar multas e garantir sua segurança.

Escolher um ciclomotor pode ser uma solução prática para a mobilidade urbana, especialmente em cidades com tráfego intenso. Com a ACC e o cumprimento das normas, é possível unir economia, praticidade e segurança, respeitando as leis de trânsito do Brasil.