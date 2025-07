Novelas da Globo têm alta audiência e definem novas sucessoras

As novelas da TV Globo têm apresentado um desempenho notável nas telinhas, destacando-se com altos índices de audiência. "Êta Mundo Bom!", exibida às 18h, vem sendo um grande sucesso desde sua estreia. A trama, escrita por Walcyr Carrasco e com a colaboração de Mauro Wilson, alcançou média de 25 pontos no Ibope no Rio de Janeiro nas duas primeiras semanas, número que não era visto desde a novela "Tempo de Amar", em 2017. Em São Paulo, a audiência foi igualmente impressionante, registrando 20 pontos, superando a novela "Mar do Sertão", que foi exibida em 2022.

No horário das 19h, "Dona de Mim" também se destacou. Após 11 semanas no ar, a produção acumulou uma média de 20,8 pontos na Grande São Paulo, ultrapassando outras tramas da mesma faixa, como "Volta por Cima", que atingiu 19,8 pontos, e "Família é Tudo", com 20,3 pontos.

Outra novela que se sobressai é "Vale Tudo", atualmente exibida às 21h. Com 15 semanas de exibição, a trama tem média de 21,8 pontos, superando "Mania de Você", que por sua vez registrou 21,2 pontos. Em comparação, "Renascer", que foi exibida no começo de 2024, teve uma média ainda maior de 25,5 pontos.

Novos Rumos e Sucessores na Programação

"Vale Tudo" se aproxima do fim

A novela "Vale Tudo" está com os dias contados e será encerrada em 17 de outubro, totalizando 173 capítulos. Após seu término, a TV Globo apresentará "Três Graças", uma obra inédita de Aguinaldo Silva. O elenco conta com a participação de importantes nomes como Sophie Charlotte e Dira Paes, aumentando as expectativas em torno dessa nova produção.

Expansão de "Êta Mundo Bom!"

Devido ao sucesso contínuo, a novela "Êta Mundo Bom!" terá seu prazo de exibição ampliado até 27 de fevereiro de 2026, totalizando 208 capítulos. Essa é uma das produções mais longas da faixa das 18h nesta década. A trama será substituída por "A Nobreza do Amor", uma nova novela de Duca Rachid, que está programada para estrear em março de 2026.

"Dona de Mim" se estenderá até 2026

Por fim, "Dona de Mim", que ocupa o horário das 19h, tem previsão de exibição até janeiro de 2026, encerrando com 221 capítulos. A novela que irá substituí-la será "Coração Acelerado", criação de Maria Helena Nascimento com a colaboração de Izabel de Oliveira.

Essas movimentações demonstram a estratégia da emissora em manter a audiência alta e a programação atrativa para o público brasileiro.