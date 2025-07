Baidu e Uber se juntam para ampliar veículos autônomos globais

A Uber e a Baidu estão unindo forças de uma forma bem empolgante! As duas empresas anunciaram uma parceria que vai levar os robotáxis Apollo Go para a plataforma da Uber em vários mercados internacionais, tirando os Estados Unidos e a China do mapa. E a ideia é incrível: já a partir deste ano, podemos esperar viagens em veículos totalmente autônomos em algumas regiões da Ásia e do Oriente Médio, tudo isso com a sexta geração desses robotáxis da Baidu.

Essa jogada faz parte da expansão da Apollo Go, que já está a todo vapor com mais de mil veículos autônomos rodando em 15 cidades, incluindo lugares icônicos como Dubai e Abu Dhabi. Impressionante, né? A Baidu já contabiliza mais de 11 milhões de viagens realizadas com passageiros, sempre com um olhar voltado para a segurança e a tecnologia de direção autônoma.

Para você, que é fã de carros, essa possibilidade de pedir uma corrida em um veículo sem motorista em algumas cidades da Uber é realmente um passo para o futuro. É claro que tudo depende da disponibilidade e do tipo de solicitação que você fizer, mas a tecnologia está avançando rapidamente!

E não para por aí. Em 2025, a Baidu tem planos de levar os seus robotáxis para a Malásia e Singapura, ampliando ainda mais a presença do Apollo Go no Sudeste Asiático. Isso significa que mais pessoas poderão experimentar essa nova forma de se locomover.

Robin Li, CEO da Baidu, pediu passagem ao afirmar que essa colaboração é fundamental para levar a condução autônoma a um número maior de pessoas no planeta. Já Dara Khosrowshahi, da Uber, ressaltou que essa união vai dar um gás na chegada da mobilidade autônoma em grande escala.

E se você achou que essa era a primeira movimentação da Uber nesse nicho, tá enganado! Em maio, a empresa também fechou um acordo com a Pony.ai, que está testando sua sétima geração de robotáxis e promete ser uma concorrente de peso para marcas como a Tesla. Imagina só, um futuro onde o carro pode te levar sozinho para o trabalho?

Em setembro de 2024, a Uber ainda firmou outra parceria com a WeRide, que também está focada em lançar robotáxis em Dubai. Essas ações mostram que a Uber está realmente determinada a acelerar a adoção de veículos sem motorista.

Com todas essas alianças, a Uber se posiciona como uma plataforma global ágil e pronta para incorporar inovações. Enquanto isso, empresas como a Baidu encontram na Uber uma forma rápida e eficiente de expandir seus serviços pelo mundo afora.