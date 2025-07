Katy Perry: a escolha que gerou sua fortuna milionária

Katy Perry, nascida em Santa Bárbara, se destacou como uma das principais representantes do pop global. Sua trajetória começou em um ambiente mais ligado à música gospel, mas rapidamente se transformou. A artista lançou seu primeiro álbum gospel aos 17 anos, mas foi com "One of the Boys", lançado em 2008, que alcançou o sucesso internacional. O single "I Kissed a Girl" liderou as paradas em vários países, marcando sua ousadia e carisma.

A mistura de pop rock e letras envolventes conquistou fãs ao redor do mundo, e em 2010, Katy lançou "Teenage Dream", um álbum que se tornou um marco em sua carreira. Ele igualou um feito raro ao colocar cinco singles no topo da lista da Billboard, incluindo músicas memoráveis como "Firework" e "California Gurls".

A carreira de Katy é recheada de álbuns que refletem sua diversidade musical e evolução pessoal. Dentre seus lançamentos mais importantes estão:

"One of the Boys" (2008): Singles como "I Kissed a Girl" e "Hot N Cold".

"Teenage Dream" (2010): Hits como "Firework" e "Last Friday Night".

"Prism" (2013): Destaques como "Roar" e "Dark Horse".

"Witness" (2017): Inclui "Chained to the Rhythm" e "Swish Swish".

"Smile" (2020): Com músicas como "Daisies" e "Never Really Over".

Katy também se destacou em grandes eventos e festivais. Seu show no intervalo do Super Bowl em 2015 foi um dos mais memoráveis da história, impressionando o público com efeitos visuais e participações especiais. Além disso, sua presença nos Grammy Awards e no Rock in Rio reforçou sua popularidade, assim como sua atuação como jurada no programa "American Idol", onde inspirou novos talentos.

Fora dos palcos, Katy Perry exerce influência em áreas como moda e diversidade, ao mesmo tempo em que defende causas sociais, especialmente em relação aos direitos das minorias.

Em 2025, a fortuna da cantora é estimada em cerca de 350 milhões de dólares, uma consequência de seus hits, turnês esgotadas, contratos publicitários e investimentos no setor de entretenimento.

Katy Perry continua a ser uma força no cenário da música pop. Com uma carreira marcada por sucessos atemporais e uma constante reinvenção, ela mantém sua relevância ao conectar-se com novas gerações. Suas performances, mensagens de empoderamento e capacidade de adaptação garantem que seu legado perdure no universo musical.