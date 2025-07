Toyota Corolla Cross reassume a liderança no mercado

O mercado de SUVs e crossovers no Brasil continua em alta, representando quase 14,5% dos veículos emplacados em junho, de acordo com a Fenabrave. No total, foram 29.267 unidades vendidas, uma alta de 11,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, se a gente comparar com maio, houve uma leve queda de 6,8%.

O Toyota Corolla Cross se destacou, retomando a liderança na categoria dos SUVs médios, com 5.335 unidades vendidas, superando o Jeep Compass, que ficou com 4.546. Um crescimento de quase 47% em relação a 2024, mostra que a concorrência está acirrada. O BYD Song, com 2.805 emplacamentos, também está ganhando destaque, ultrapassando o Caoa Chery Tiggo 7, que registrou 2.589.

O GWM Haval H6, na quinta posição, teve seu melhor desempenho do ano com 2.497 unidades, mesmo sem a nova versão, que deve custar menos de R$ 200 mil. Se você já passou por uma venda de carros em um mês calmo, sabe como é importante entender a posição do seu carro no mercado. E, a Volkswagen enfrenta um desafio com o Taos, que viu o Mitsubishi Eclipse Cross se aproximar, ambos com 833 unidades.

O Jaecoo 7 e o Ford Bronco Sport estão em uma disputa ferrenha, quase empatados com 381 e 378 emplacamentos, respectivamente. Enquanto isso, o Honda ZR-V está passando por dificuldades, vendendo apenas 235 unidades no semestre, uma queda significativa em relação ao ano passado. Isso mostra o quão importante é saber escolher o carro certo para suas necessidades.

Agora vamos detalhar as estatísticas.

TOP 5 SUVs e Crossovers em Junho

Toyota Corolla Cross: 5.335 unidades Jeep Compass: 4.546 unidades BYD Song: 2.805 unidades Caoa Chery Tiggo 7: 2.589 unidades GWM Haval H6: 2.497 unidades

Esses números são mais do que apenas estatísticas; eles mostram o que as pessoas estão buscando. O que vale a pena na hora da compra?

Novidades no Segmento Premium

Na briga dos SUVs premium, o BMW X1 e o Volvo EX30 estão na disputa acirrada pela liderança. O BMW X1 conquistou 361 emplacamentos, apenas 29 unidades à frente do Volvo. O BMW X2 também mantém sua posição, enquanto o Audi Q3, com 80 unidades, luta para se manter relevante.

Falando da ponta do mercado, o Volvo XC60 voltou a liderar entre os SUVs premium, com 279 unidades, superando o Mercedes GLC. Detalhe importante: todos os primeiros colocados deste mês se destacaram em relação ao mesmo período do ano anterior.

No segmento dos SUVs de luxo, o Porsche Cayenne saiu na frente novamente, mas com números abaixo de anos anteriores. A competição agressiva está chamando a atenção para o BMW X5, que teve um crescimento impressionante. O Volvo XC90, que brilhava anteriormente, enfrentou dificuldades e ficou em sétimo.

Considerações Finais

O mercado de SUVs no Brasil continua em um ritmo forte, com lançamentos, competições acirradas e um público buscando o carro ideal. Para quem vive no dia a dia das estradas, esses números são um reflexo das tendências e das preferências que tornam cada vez mais importante estar atento ao que o mercado oferece.

Viva a paixão por carros e continue acompanhando as novidades!