Bitcoin atinge novo recorde e pode seguir em alta, aponta analista

Na manhã desta segunda-feira, 14 de outubro, o preço do bitcoin alcançou a marca histórica de US$ 122 mil, mantendo uma tendência de alta, conforme indicado por Alan dos Santos, analista da PhiCube. Essa valorização acontece em meio ao otimismo do mercado, que não foi impactado pelas novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. Segundo o analista, as correções no valor do bitcoin, que variam entre US$ 112 mil e US$ 116 mil, são vistas como boas oportunidades de compra para os investidores.

No novo episódio do Radar Cripto, Alan dos Santos analisa o gráfico do bitcoin e comenta sobre os potenciais cenários para esta semana. Ele também destaca duas criptomoedas alternativas, conhecidas como altcoins, que merecem a atenção dos investidores.

Dentre as altcoins, a Litecoin (LTC) se destacou após ultrapassar a resistência de US$ 93,50, e já mostra indícios de um novo movimento de alta. Santos acredita que a Litecoin não deve voltar a preços abaixo de US$ 90,50, com um próximo objetivo na faixa dos US$ 106,90, que foi o topo atingido em maio deste ano.

Outra altcoin em destaque é a Lido (LDO), que atualmente está sendo negociada acima de US$ 0,78, após testar um nível de suporte anterior. Se o preço se mantiver nesse patamar, há chance de buscar os US$ 1 rapidamente e, eventualmente, alcançar os US$ 1,17. Contudo, se o preço cair para abaixo de US$ 0,78, espera-se que fique em consolidação, com suporte em US$ 0,64.

Essas movimentações no mercado de criptomoedas refletem oportunidades para os investidores, que devem observar com atenção as flutuações dos preços e as análises do mercado.