Brasileiros economizam no mercado com hábito simples

Fazer compras no supermercado pode parecer uma tarefa simples, mas pequenos descuidos podem aumentar muito a conta final. Com os preços em constante variação, principalmente em 2025, é importante evitar erros comuns para manter o orçamento sob controle. A seguir, apresentamos cinco armadilhas que podem elevar seus gastos e dicas práticas para realizar compras de forma mais inteligente, ajudando você a maximizar o custo-benefício.

Por que você gasta mais do que deveria no supermercado?

Muitos consumidores saem do supermercado com a conta mais alta do que esperavam, muitas vezes por falta de planejamento ou por se deixarem influenciar por estratégias de marketing. Por exemplo, optar por produtos da estação pode ajudar a reduzir custos, pois geralmente são mais baratos. Além disso, compras por impulso e a falta de atenção aos preços por unidade podem inflacionar demais a conta. Compreender esses erros é essencial para economizar sem abrir mão da qualidade.

Quais são os 5 erros que aumentam seus gastos?

Aqui estão cinco erros comuns que podem fazer você gastar mais no supermercado, junto com sugestões para evitá-los:

Comprar sem lista Por que aumenta os gastos? Este hábito leva a compras por impulso, como snacks e itens desnecessários.

Este hábito leva a compras por impulso, como snacks e itens desnecessários. Como evitar: Faça uma lista baseada no cardápio semanal e siga-a à risca. Ignorar preços por unidade Por que aumenta os gastos? Pacotes maiores nem sempre são mais econômicos, o que pode enganar o consumidor.

Pacotes maiores nem sempre são mais econômicos, o que pode enganar o consumidor. Como evitar: Compare o preço por quilo ou litro nas etiquetas antes de escolher. Desprezar produtos sazonais Por que aumenta os gastos? Produtos fora da safra, como tomates em março, podem custar até 30% mais.

Produtos fora da safra, como tomates em março, podem custar até 30% mais. Como evitar: Compre frutas e legumes da estação, como laranjas entre maio e agosto. Ir ao mercado com fome Por que aumenta os gastos? A fome pode aumentar o desejo de comprar lanches e produtos ultraprocessados.

A fome pode aumentar o desejo de comprar lanches e produtos ultraprocessados. Como evitar: Faça uma refeição antes de ir ao supermercado para se manter focado na lista. Não aproveitar promoções Por que aumenta os gastos? Ignorar ofertas sazonais ou programas de fidelidade pode resultar em perder até 20% de economia.

Ignorar ofertas sazonais ou programas de fidelidade pode resultar em perder até 20% de economia. Como evitar: Verifique os folhetos de ofertas e utilize cartões de fidelidade ou cashback.

Por exemplo, comprar laranjas fora da safra pode elevar consideravelmente os custos, enquanto ignorar promoções em atacarejos significa perder oportunidades de economia.

Como planejar compras para evitar gastos extras?

O planejamento é fundamental para evitar esses erros. Comece criando uma lista de compras com base nas refeições da semana, priorizando itens sazonais, como abobrinhas de junho a setembro. Antes de ir ao supermercado, verifique o que já tem em casa para evitar comprar duplicados. Além disso, aplicativos de organização e folhetos de supermercados podem ajudar a identificar promoções antes da saída.

Dicas práticas: Reserve 10 minutos para planejar sua lista e comparar preços online.

Reserve 10 minutos para planejar sua lista e comparar preços online. Evite impulsos: Limite-se a comprar apenas o que está na lista.

Por que comparar preços por unidade é tão importante?

Muitos consumidores optam por embalagens maiores acreditando que saem mais baratas. No entanto, verificar o preço por quilo ou litro pode revelar o verdadeiro custo-benefício. Por exemplo, um pacote de 1 kg de arroz pode acabar sendo mais caro por quilo do que um de 5 kg. Sempre cheque as etiquetas para evitar desperdícios, especialmente em produtos como macarrão e itens de limpeza, que podem variar muito de preço.

Como tornar suas compras mais econômicas em 2025?

Além de evitar os erros já mencionados, adote hábitos de compra mais inteligentes. Por exemplo, compre produtos sazonais em feiras no final do dia, quando os preços costumam cair. Também é importante aproveitar programas de fidelidade ou cashback, que têm se popularizado em 2025, para diminuir o valor final das compras. Optar por marcas próprias pode resultar em economias de até 20%, já que oferecem qualidade a preços mais baixos. Assim, com planejamento e atenção, suas idas ao supermercado podem se transformar em uma ótima oportunidade de economia.