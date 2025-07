Ibovespa registra queda pelo sexto dia e dólar vai a R$ 5,58

Nesta segunda-feira, 14 de outubro, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, registrou uma queda de 0,65%, fechando aos 135.298 pontos. Esta é a sexta sessão consecutiva de desvalorização do índice, que se afastou das 140 mil pontos alcançadas recentemente. O movimento de baixa no mercado brasileiro se dá em um cenário de incerteza, especialmente após o anúncio de tarifas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele propôs taxar em até 50% diversos produtos importados do Brasil, além de outras restrições em relação à União Europeia e Canadá.

As tensões comerciais e políticas nos Estados Unidos têm gerado um clima de insegurança em relação ao futuro eleitoral do país, o que resulta em diminuição do interesse dos investidores estrangeiros por ativos de risco em mercados emergentes como o Brasil. Em meio a esse cenário, o dólar à vista subiu 0,66%, fechando a R$ 5,58. Durante o dia, a moeda oscilou entre R$ 5,54 e R$ 5,59, encerrando sua cotação próxima ao valor máximo do dia.

Enquanto o mercado brasileiro enfrentava desafios, as bolsas dos Estados Unidos apresentaram leve alta. Os principais índices de ações desses mercados mostraram os seguintes resultados:

– Dow Jones: +0,20%

– S&P 500: +0,14%

– Nasdaq: +0,27%

A Nasdaq, que é composta em grande parte por empresas de tecnologia, alcançou um novo recorde histórico. Esse crescimento é atribuído à expectativa de um maior fluxo de capital para negócios com potencial de crescimento.

Além desses acontecimentos, a valorização do bitcoin continuou a chamar a atenção, com a criptomoeda superando a marca de US$ 122 mil. Especialistas acreditam que o preço do bitcoin pode chegar a US$ 140 mil nos próximos meses. Esse aumento tem sido impulsionado pela crescente participação de investidores institucionais, como o grupo BlackRock e outras gestoras, que têm direcionado recursos para esse tipo de ativo. Muitas empresas estão adotando o bitcoin como uma alternativa ao caixa tradicional, atraindo investidores interessados na criptomoeda. Um exemplo é a Meliuz, que funciona como intermediária entre investidores e ativos digitais no Brasil.

Nos Estados Unidos, três projetos de lei sobre a regulação de criptomoedas estão prontos para votação na Câmara dos Deputados nesta semana. Se aprovados, essas legislações poderão trazer mais segurança jurídica e facilitar o ingresso de capital institucional no setor.

Para quem deseja entender melhor as repercussões dos mercados, um podcast sobre o fechamento do mercado está disponível em diversas plataformas, incluindo Spotify, Deezer e Amazon Music. O programa apresenta análises e atualizações sobre os últimos acontecimentos financeiros.