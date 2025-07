Dólar se valoriza com incertezas sobre tarifas e riscos fiscais

O dólar teve uma alta de 0,66% no fechamento do mercado nesta segunda-feira, 14 de agosto, cotado a R$ 5,58. Essa valorização ocorre em meio a um aumento da demanda por proteção no mercado cambial, impulsionada por incertezas relacionadas às novas tarifas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos.

No final da tarde, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que o decreto com a resposta do Brasil a essas tarifas já está finalizado. A assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está prevista para a mesma data, com publicação no Diário Oficial agendada para a terça-feira, 15 de agosto.

Embora o decreto não mencione os Estados Unidos diretamente, ele se baseia em uma lei que autoriza o Executivo a tomar medidas de proteção quando outros países adotam ações unilaterais contra o Brasil. Rui Costa também confirmou que, nesta terça-feira, o governo irá discutir a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em uma reunião com o Congresso, mediada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Com essa movimentação recente, o dólar acumula uma alta de 2,76% em julho, após ter encerrado o primeiro semestre de 2023 com uma queda de 12,07%.

### Risco Fiscal Limita Valorização do Real

Economistas do Itaú, liderados por Mario Mesquita, afirmam que o anúncio das novas tarifas reverteu parte do cenário otimista que vinha beneficiando o real. A moeda brasileira estava se fortalecendo em um contexto de dólar mais fraco globalmente e com taxas de juros internas elevadas. O banco mantém previsão de que o câmbio atinja R$ 5,65 até o final de 2025 e 2026, mas alertam que a combinação de tarifas, incertezas fiscais e a falta de clareza sobre a reforma tributária limita uma valorização mais acentuada da moeda brasileira.

### Dólar Forte no Exterior Também Influencia

No cenário internacional, o Dollar Index (DXY), que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, ultrapassou os 98,100 pontos ao fim do dia. Esse índice já acumula uma alta superior a 1,30% em julho, contribuindo para a valorização da moeda americana em relação a diversas moedas, incluindo o real.