André Azeredo assume comando do SBT Notícias

André Azeredo é o mais novo integrante da equipe de jornalismo do SBT. A novidade surge em um momento de reestruturação da programação e dos bastidores da emissora, que busca renovar suas pautas e formatos.

Recentemente afastado da Record, onde trabalhou até dezembro de 2024, Azeredo terá um papel ativo na cobertura jornalística do SBT. Ele se juntará à equipe de repórteres dos telejornais e será o anfitrião das edições de sábado do SBT Notícias, que são exibidas no final da manhã e no início da noite. A data de sua estreia ainda está sendo definida, mas deve acontecer em breve.

A trajetória de Azeredo nos últimos anos tem sido movimentada. Em 2023, ele deixou a TV Globo, onde estava bem posicionado na cobertura jornalística de São Paulo, para assumir o comando do programa São Paulo no Ar, da Record. Entretanto, a atração não conseguiu os resultados esperados, e ele saiu da emissora no final do ano seguinte.

A chegada de Azeredo ao SBT coincide com um momento de mudanças cruciais no setor de jornalismo da emissora. Entre os planos, está a criação de um canal de notícias 24 horas, que deve ser lançado nos próximos meses. Além disso, a programação atual está passando por revisões significativas. Uma das propostas inclui a substituição do programa Tá na Hora, apresentado atualmente por Daniele Brandi, por um novo formato que será exibido nas tardes, junto com o Fofocalizando.

Recentemente, o SBT também cogitou relançar o clássico programa Aqui Agora, mas a ideia foi descartada após a rejeição do público ao nome de um dos apresentadores, Macedão da Chinelada. Assim, a direção da emissora continua avaliando novos nomes e estratégias para fortalecer seu jornalismo.