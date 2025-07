O feng shui proíbe o cultivo destas 7 plantas em casa: entenda a razão!

Algumas plantas são contraindicadas pelo feng shui para se ter em casa, porque podem atrapalhar a energia do local.

O feng shui é uma prática milenar chinesa que busca harmonizar os ambientes por meio da disposição dos objetos, cores, formas e elementos naturais. Essa técnica utiliza o fluxo de energia vital, chamado de chi, para equilibrar os espaços, promovendo bem-estar, prosperidade e saúde para quem os habita.

Ao aplicar o feng shui, as pessoas pretendem transformar suas casas e locais de trabalho em ambientes que favorecem o equilíbrio emocional, a produtividade e as relações interpessoais. No geral, ele atua para manter tudo bem equilibrado.

Além disso, o feng shui considera as características individuais dos moradores, as direções e até os ciclos da natureza, tornando a organização dos espaços mais consciente e significativa. Assim, essa prática vai além da decoração e se conecta diretamente com o estilo de vida e a qualidade de vida dos indivíduos.

7 plantas proibidas pelo feng shui

A escolha das plantas em casa influencia diretamente na energia do ambiente, e o feng shui indica evitar algumas espécies para não bloquear ou desequilibrar o chi. Apesar de as plantas trazerem vida e frescor, certas plantas carregam energias negativas segundo essa tradição. Veja quais são.

Espada-de-São-Jorge

A espada-de-São-Jorge costuma simbolizar proteção, porém, o feng shui alerta que suas folhas pontiagudas e rígidas criam energia agressiva e cortante, chamada de sha chi. Por isso, a planta pode gerar tensão e conflitos no ambiente, afetando relacionamentos e a paz dentro de casa.

Cactos

Embora os cactos sejam resistentes e fáceis de cuidar, o feng shui considera suas espinhas como fonte de energia hostil. Elas podem atrair vibrações negativas e provocar desarmonia. Além disso, os cactos dificultam o fluxo suave de energia por apresentarem formas pontiagudas e secas.

Lírio-da-paz em excesso

O lírio-da-paz é uma planta bastante popular e recomendada para ambientes internos, mas o feng shui alerta que seu excesso pode causar um efeito contrário. Quando há muitos lírios-da-paz, a energia do ambiente pode se tornar estagnada, impedindo a renovação e o movimento positivo do chi.

Samambaia

A samambaia, apesar de trazer um ar tropical e leve, possui folhas que o feng shui considera muito pendentes e com formato que gera sensação de peso. Essa característica pode resultar em energia pesada e estagnada, que diminui a vitalidade e a disposição dos moradores.

Hera

A hera é uma planta trepadeira que, segundo o feng shui, pode simbolizar energia grudenta ou pegajosa, criando vínculos negativos e dificuldades para se desligar de situações. Assim, quando cultivada dentro de casa, pode atrapalhar o fluxo natural de energias, promovendo sensação de aprisionamento.

Espada-de-Irmã

A espada-de-irmã é similar à espada-de-São-Jorge, e também carrega a energia cortante das folhas pontiagudas, considerada agressiva no feng shui. Essa planta pode provocar estresse e brigas dentro do lar, comprometendo a tranquilidade da família.

Ciclame

O ciclame apresenta flores delicadas e coloridas, mas o feng shui indica que essa planta pode atrair energias de tristeza e melancolia. Isso ocorre porque suas flores possuem um ciclo de vida curto e sua energia não favorece a renovação e o crescimento.

Outras dicas do feng shui para uma casa harmonizada

Além das plantas, o feng shui oferece diversas orientações práticas para transformar a casa em um espaço equilibrado, positivo e acolhedor. A seguir, confira cinco dicas importantes para aplicar em seu lar.

Mantenha a entrada da casa limpa e bem iluminada, pois ela representa o fluxo de energia que entra no ambiente e pode influenciar diretamente a sorte e o bem-estar dos moradores.

Evite objetos quebrados, espelhos rachados ou móveis danificados, pois eles bloqueiam o chi e criam vibrações negativas que comprometem a harmonia do lar.

Distribua os móveis de forma que facilitem a circulação e não obstruam portas ou janelas, favorecendo o movimento contínuo da energia vital pelos ambientes.

Use cores que combinem com a finalidade de cada cômodo; por exemplo, tons suaves nos quartos para promover descanso e cores vibrantes nas áreas sociais para estimular a comunicação.

Priorize a presença de elementos naturais como água, luz solar e plantas saudáveis, pois eles trazem equilíbrio, renovação e conexão com a natureza, fortalecendo a energia positiva.

