Nissan Kicks tem aumento de 44% nas vendas em julho

O Nissan Kicks está dando o que falar no Brasil com sua nova versão! Com um design atualizado, motor mais potente e mais itens de série, ele quer brigar de frente com modelos consagrados, como o Toyota Corolla Cross e o Jeep Compass. E olha, ele já chegou fazendo barulho: no dia 3 de julho, quando foi lançado nas concessionárias, foram nada menos que 2.252 pedidos. Isso mostra que a galera tá animada!

De acordo com os últimos dados, o Kicks emplacou 1.915 unidades até 13 de julho, um aumento de 44,2% em relação ao mês anterior! Não é pouca coisa, né? Mas, mesmo assim, o Hyundai Creta segue firme e forte na liderança das vendas, com 3.577 unidades vendidas em julho. O Volkswagen T-Cross e o Toyota Corolla Cross também não ficaram atrás, com 3.351 e 2.425 unidades respectivamente.

Performance e Vendas

Até agora, em 2025, o Kicks já acumulou 25.116 unidades vendidas. Quer um panorama das vendas mês a mês até junho? Olha só:

Junho: 3.394

Janeiro: 4.458

Fevereiro: 3.217

Março: 4.519

Abril: 4.006

Maio: 3.607

E as novidades para 2026 são empolgantes! O novo Kicks vem com um motor 1.0 turbo, gerando até 125 cv, combinado com um câmbio automatizado de dupla embreagem. O preço inicial está em R$ 159.990, enquanto a versão mais completa, chamada Platinum, sai por R$ 199 mil.

Consumo e Espaço

Falando de eficiência, o Kicks tem um tanque com capacidade para 48 litros. Se você escolher gasolina, o consumo é de aproximadamente 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada. Já se optar pelo etanol, o desempenho cai para 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada. Quem já ficou preso em congestionamento sabe o quanto um bom consumo faz diferença no bolso!

Além disso, o Kicks cresceu em tamanho, medindo agora 4,37 metros de comprimento, com uma distância entre-eixos de 2,66 metros. O porta-malas também ficou mais espaçoso, agora com 470 litros. Perfeito para quem gosta de pegar a estrada com a família ou precisa de espaço para as compras do mês!

Diferenciais e Versões

Esta nova geração do Kicks vem com uma plataforma modernizada, a CMF-B HS, que traz mais tecnologia e conforto. A versão de entrada, chamada Sense, custa R$ 164.990 e já vem equipada com itens de segurança como seis airbags e alerta de colisão com frenagem automática. Porém, nada de rack de teto e câmera 360º nessa versão, viu?

A versão Advance, que sai por R$ 175.990, traz um acabamento interno mais caprichado e vários recursos interessantes, como rack de teto cromado e partida remota pela chave.

Se você quer um visual mais sofisticado, a versão Exclusive, por R$ 182.490, vem com rodas de 19 polegadas e um painel digital de 12,3 polegadas. E para quem não quer abrir mão do que há de melhor, a versão Platinum, que custa R$ 199.990, traz teto solar panorâmico e um som premium Bose com 10 alto-falantes. Isso sem contar o sistema ProPilot, que é um baita aliado para uma direção mais tranquila!

Então, se você tá pensando em trocar de carro ou apenas quer ficar por dentro das novidades, o novo Kicks é uma opção que promete agitar o segmento!