SUV elétrico chinês promete impactar mercado brasileiro

Chega ao Brasil o Geely EX5, um SUV médio elétrico que promete revolucionar o mercado automotivo ao focar na sustentabilidade e tecnologia avançada. As primeiras unidades do modelo já desembarcaram no Porto de Paranaguá, no Paraná, marcam a volta da Geely ao Brasil, agora em parceria com a Renault. Essa aliança estratégica visa facilitar a venda e a infraestrutura de suporte, desafiando grandes nomes do setor, como BYD e GWM.

Principais Atributos do Geely EX5

O Geely EX5 é um SUV elétrico com dimensões de 4,62 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 1,67 metro de altura. O espaço interno é ideal para famílias e viagens longas, mesmo sendo um pouco menor que o BYD Song Plus, oferece conforto para os passageiros. O motor tem 217 cavalos (160 kW) e 32,6 kgfm de torque, com uma bateria de 60,2 kWh que garante até 530 quilômetros de autonomia. Existe ainda uma versão com bateria de 49,5 kWh, com autonomia de 440 quilômetros, mas sua venda no Brasil ainda não está confirmada. A recarga rápida (DC de até 100 kW) permite carregar a bateria de 30% a 80% em apenas 20 minutos, facilitando o uso na cidade.

Design e Tecnologia do Interior

O interior do Geely EX5 é caracterizado por um design minimalista com uma central multimídia de 15,4 polegadas e um painel digital. O console central possui comandos práticos e materiais de qualidade, proporcionando sofisticação. Em termos de tecnologia, o modelo se destaca com o assistente virtual “Hi Geely”, que entende mais de 200 comandos de voz, além de contar com um pacote de assistência à condução. Este inclui recursos como piloto automático adaptativo e frenagem automática de emergência, alinhando-se às expectativas do consumidor moderno por conectividade e segurança.

Parceria com a Renault

A colaboração entre a Geely e a Renault é fundamental para o sucesso do EX5 no Brasil. A Renault, com sua experiência no mercado brasileiro, cuidará da distribuição, vendas e pós-venda. Inicialmente, 23 concessionárias em 19 cidades oferecerão o modelo, com planos de aumentar esse número para 105. A possibilidade de produzir o EX5 na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, a partir de 2026, poderá ajudar a reduzir os custos e aumentar a competitividade do veículo.

Perspectivas no Mercado Brasileiro

Com o lançamento do Geely EX5, a concorrência no segmento de SUVs elétricos no Brasil vai se intensificar. O modelo competirá com outros já estabelecidos, como BYD Song Plus, GWM Haval H6 HEV e GAC Aion V. Para se destacar, o EX5 oferece:

Autonomia competitiva : até 530 km, ideal para diferentes usos.

: até 530 km, ideal para diferentes usos. Suporte pós-venda : a rede da Renault garantirá assistência e reposição de peças.

: a rede da Renault garantirá assistência e reposição de peças. Preço acessível : estimado entre R$ 200.000 e R$ 270.000.

: estimado entre R$ 200.000 e R$ 270.000. Tecnologia avançada : com uma tela de 15,4 polegadas e pacote completo de assistência à condução.

: com uma tela de 15,4 polegadas e pacote completo de assistência à condução. Expansão de modelos: planos para ampliar a linha de veículos eletrificados.

A introdução do EX5 reforça a crescente tendência dos veículos elétricos no Brasil, contando com a infraestrutura da Renault e o compromisso da Geely com a mobilidade sustentável. Apesar de desafios, como a necessidade de aprimorar a infraestrutura de recarga e o aumento gradual dos impostos de importação, o modelo tem potencial para conquistar consumidores em busca de inovação e eficiência.

Contribuição para a Mobilidade Elétrica

O Geely EX5 pode ser visto como um passo importante para a popularização dos veículos elétricos no Brasil. Ao fortalecer a infraestrutura de vendas e assistência, e focar em tecnologia e autonomia, a Geely se posiciona bem para liderar a transição para a mobilidade elétrica no país. Mais detalhes sobre preços e versões devem ser divulgados em julho, prometendo movimentar ainda mais o mercado dos SUVs eletrificados.