Modelos que terão IPI zero: confira a lista completa

O programa Carro Sustentável, que foi apresentado na semana passada, traz uma proposta bem interessante para os amantes de automóveis e para o mercado automotivo em geral. Ele integra o projeto MOVER, que tem como foco a mobilidade verde e a inovação. O grande destaque é que os veículos que se encaixarem nas novas normas poderão ter IPIs zerados. Isso só vai acontecer, claro, se eles atendam a critérios ambientais, técnicos e produtivos que o governo estipulou.

Vamos às regras: para um carro ser considerado sustentável, ele precisa emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro. Além disso, pelo menos 80% dos materiais usados devem ser recicláveis ou reutilizáveis. E se isso não bastasse, ele também precisa passar por etapas de produção aqui no Brasil, como estampagem e montagem, e se classificar entre subcompactos, compactos, utilitários esportivos compactos ou picapes compactas.

A notícia já animou várias montadoras: até agora, cinco grupos com fábricas no Brasil solicitaram credenciamento para apenas cinco modelos com essa categoria inovadora. Legal, né? Vamos ver quais são eles:

Modelos Credenciados

Chevrolet ONIX PLUS 1.0 Turbo MT ONIX PLUS 1.0 MT ONIX 1.0 Turbo MT ONIX 1.0 MT 100 anos ONIX 1.0 MT

Renault KWID INTENSE KWID ICONIC KWID INTENSE BITON KWID OUTSIDER KWID ZEN

Volkswagen POLO TRACK POLO ROBUST POLO TSI MT

Hyundai HB20 1.0 SENSE HB20 1.0 COMFORT HB20 1.0 LIMITED HB20 1.0 Turbo PLATINUM HB20S 1.0 COMFORT HB20S 1.0 LIMITED HB20S 1.0 TURBO PLATINUM

Fiat MOBI LIKE MOBI TREKKING 1.0MT ARGO DRIVE 1.0



Um fato interessante é que algumas dessas versões, como os modelos 1.0 Turbo da VW Polo, estavam fora de linha, mas agora estão de volta por conta desse incentivo fiscal. Porém, os preços ainda estão na expectativa, já que a montadora não divulgou nada a respeito.

Ausências que Chamam a Atenção

Por outro lado, algumas marcas levantam uma pulguinha atrás da orelha, como o VW Tera e o Citroën Basalt, que também poderiam se inserir nesse programa, já que usam motores dos modelos que foram aprovados. Seria uma boa estratégia para eles, não é mesmo?

Falando um pouco do IPI: para os veículos que não entrarem nessa lista bacana, as novas regras trarão um cálculo diferente para o imposto, que deve começar a valer em 90 dias. Para carros de passeio, a alíquota base será de 6,3%, e de 3,9% para comerciais leves. Essa taxa pode ser ajustada de acordo com cinco critérios, como a eficiência energética e a segurança.

E tem mais! Carros elétricos ou híbridos com etanol-flex vão ganhar uma redução de até 2 pontos percentuais no IPI. Já os modelos movidos a gasolina ou diesel, que não são tão amigos do meio ambiente, poderão enfrentar um aumento na alíquota. O governo afirma que essa nova sistemática será "soma zero", sem impacto na arrecadação total.

Entre idas e vindas e essas inovações, a indústria automotiva brasileira está se adaptando a novos tempos. Você já pegou trânsito pesado ou fez uma viagem longa e pensou em quão vantajoso seria dirigir um carro que consome menos e ainda é amigo do meio ambiente? Essas mudanças podem trazer um respiro para os apaixonados por carros e, ao mesmo tempo, cuidar do nosso planeta.