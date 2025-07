Qual o benefício do alho? Veja motivos para colocá-lo em todas as receitas!

O alho apresenta diversos benefícios para o corpo e sua inclusão no preparo dos alimentos pode ajudar a ter uma vida mais saudável.

O alho é uma planta conhecida e utilizada há milhares de anos por suas propriedades medicinais e culinárias, destacando-se pela versatilidade que apresenta. Suas pequenas cabeças compõem um ingrediente fundamental em diversas culturas gastronômicas ao redor do mundo.

Ele é responsável por agregar sabor e aroma intensos aos pratos. Além disso, o alho atua como um poderoso aliado da saúde, graças à presença de compostos sulfurados que promovem benefícios diversos ao organismo.

Sua utilização vai muito além da cozinha, pois muitas pessoas o empregam em tratamentos naturais e fitoterápicos. Dessa forma, o alho se torna um alimento multifuncional, presente tanto na alimentação diária quanto no cuidado com o corpo, consolidando-se como alimento indispensável.

Conheça 5 benefícios importantes do alho

O alho oferece benefícios comprovados que justificam seu uso frequente na dieta e na medicina natural. Devido aos seus compostos ativos, ele desempenha funções relevantes para a saúde, ajudando a prevenir e tratar diversas condições. A seguir, veja cinco benefícios essenciais que o alho proporciona.

Melhora da imunidade

O alho contém alicina, um composto que fortalece o sistema imunológico e aumenta a resistência do corpo contra infecções. Assim, ele contribui para a proteção contra vírus e bactérias, diminuindo a frequência e a intensidade de gripes e resfriados.

Redução da pressão arterial

Estudos indicam que o consumo regular de alho ajuda a diminuir a pressão arterial em pessoas hipertensas. Isso ocorre porque o alho atua como vasodilatador, relaxando os vasos sanguíneos e facilitando o fluxo do sangue.

Por consequência, a circulação melhora e o risco de doenças cardiovasculares reduz. Portanto, o alho surge como uma alternativa natural para auxiliar no controle da pressão, complementando tratamentos convencionais.

Ação antioxidante e anti-inflamatória

O alho possui antioxidantes que neutralizam os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e o surgimento de doenças crônicas. Ademais, ele exerce efeito anti-inflamatório, aliviando processos inflamatórios que podem causar desconforto e agravar condições de saúde.

Melhora da saúde cardiovascular

Além de controlar a pressão, o alho contribui para a redução dos níveis de colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim. Ele impede a oxidação desse colesterol, que pode causar obstruções nas artérias. Com isso, o risco de aterosclerose, infartos e derrames diminui consideravelmente.

Auxílio no controle do açúcar no sangue

O alho também apresenta benefícios no controle glicêmico, ajudando a regular os níveis de açúcar no sangue. Essa ação é especialmente importante para pessoas com diabetes ou com risco de desenvolver a doença.

Ao melhorar a sensibilidade à insulina e diminuir a resistência das células a esse hormônio, o alho contribui para a manutenção do equilíbrio metabólico. Assim, ele integra estratégias naturais de prevenção e controle da diabetes.

Como usar o alho da melhor forma

Para aproveitar ao máximo as propriedades do alho, é necessário conhecer as melhores formas de utilizá-lo, garantindo que seus compostos ativos não se percam durante o preparo ou armazenamento. A seguir, confira cinco dicas essenciais para usar o alho com eficiência:

Consuma o alho cru ou picado para ativar a alicina, pois o contato com o ar libera essa substância benéfica, que se perde quando o alho é cozido por muito tempo.

Evite expor o alho a altas temperaturas por longos períodos, pois o calor intenso destrói seus compostos ativos, reduzindo seus efeitos medicinais e nutricionais.

Armazene o alho em local fresco, seco e ventilado para preservar seu sabor e propriedades; assim, ele mantém sua qualidade por mais tempo.

Inclua o alho em preparos que sejam adicionados no final do cozimento, como molhos e refogados, para evitar a perda de nutrientes importantes.

Considere fazer infusões ou usar suplementos padronizados de alho para tratamentos específicos, garantindo dose adequada e segurança no consumo.

