Hyundai HB20 e HB20S com desconto de até R$ 12 mil

A Hyundai também entrou na onda das promoções, aproveitando a isenção de IPI do Programa Carro Sustentável. Os queridinhos HB20 e HB20S estão com preços bem mais acessíveis, especialmente nas versões 1.0 aspiradas. Você vai se surpreender com as novas faixas de preço: os modelos agora estão até R$ 12 mil mais baratos!

Vamos começar com o hatch HB20, na versão Comfort. Antes, ele estava custando R$ 95.790, muito próximo da marca dos R$ 100 mil. Agora, essa versão sai por R$ 83.990, uma baita economia de R$ 11.800. Quem já dirige um HB20 sabe como ele é ágil e confortável, ideal para o dia a dia e também para as viagens de fim de semana.

Subindo um pouquinho na linha, a versão Limited, que traz um toque mais sofisticado com rodas de liga leve de 16”, ar-condicionado digital e grade frontal em preto brilhante, estava por R$ 99.990 e agora custa R$ 87.990. Isso representa um desconto de R$ 12 mil, perfeito para quem quer um carro com bom custo-benefício e que se destaca na cidade.

E no sedã HB20S, a coisa não é diferente. A versão Comfort Plus, que tinha um preço de R$ 103.010, agora pode ser adquirida por R$ 93.990 após uma redução de R$ 9.020. Essa versão traz todas as mesmas características do hatch, mas com a adição de vidros elétricos nas portas traseiras. E para quem quer ainda mais conforto, a versão Limited passou de R$ 106.490 para R$ 99.490, um alívio no bolso.

Falando em motorização, ambos os modelos utilizam o motor 1.0 Kappa de três cilindros. Ele oferece até 80 cv e 10,2 kgfm de torque com etanol, e 75 cv e 9,6 kgfm com gasolina. A transmissão manual de cinco marchas garante aquele controle na hora de acelerar. Sem dúvida, uma escolha excelente para quem estuda bem antes de fechar questão sobre a compra de um carro.

Quem dirige muito em estrada sabe como a estabilidade e a economia de combustível são essenciais. Um HB20 ou HB20S pode te acompanhar bem nessa jornada! Com essa queda nos preços, a Hyundai torna esses modelos ainda mais atrativos e acessíveis para todos os apaixonados por carros!