Fiat Toro 2026 realiza testes antes do lançamento em agosto

Em poucas semanas, a Fiat Toro vai ganhar uma nova cara com sua segunda reestilização. A Fiat está trazendo para cá um visual mais alinhado com o que seus modelos têm na Europa. O destaque fica para a dianteira, que vem com uma grade em barras e linhas mais quadradas nos para-choques. Mas, por enquanto, nada de motorizações híbridas — só o já conhecido 1.3 turbo e o novíssimo 2.2 turbodiesel.

Recentemente, nosso parceiro, Thiago Parísio, flagrou a Toro ainda camuflada rodando por Pernambuco. Além das mudanças estéticas, a picape deve também trazer melhorias nos equipamentos. Por exemplo, é esperado que ela ganhe freio de estacionamento eletrônico com autohold e sistemas de condução mais modernos, como piloto automático adaptativo e assistente de faixas. O interior pode não mudar tanto, mas novos materiais e texturas devem dar aquele toque especial.

Dá pra notar que a nova assinatura luminosa nas lanternas é em LEDs. E com base no santantonio, essa versão flagrada parece ser a Toro Ranch equipada com o 2.2 turbodiesel, uma novidade que deve deixar a picape ainda mais robusta. Ah, e vale mencionar que a Toro vai crescer um pouco na dianteira, o que vai resultar em um comprimento final maior.

A Toro tem um papel bem importante para a Fiat no Brasil. Além de ser mais lucrativa por ser uma picape, ela está entre os modelos mais vendidos da marca. Nos primeiros meses de 2025, foram nada menos que 23.332 emplacamentos, deixando-a como o quinto carro mais vendido, atrás apenas de Strada, Argo, Mobi e Fastback.

A estreia está marcada para o começo de agosto e a Fiat já está de olho nos planos futuros, como o lançamento de novas picapes pela Renault e Volkswagen, além da Chevrolet Montana, que também deve receber atualizações em breve. As novidades parecem promissoras e mal podemos esperar para ver a Toro nas concessionárias!