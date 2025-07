O novo SUV que promete conquistar as ruas brasileiras em 2025

O Chevrolet Tracker 2026 será lançado em julho de 2025 e promete trazer uma nova cara para o mercado de SUVs compactos no Brasil. O modelo é resultado de uma reestilização que busca alinhar o Tracker à identidade global da General Motors. O design moderno, interior atualizado e opções de motorização eficientes são algumas das principais novidades que prometem destacar o veículo em um segmento altamente competitivo.

Mudanças no Visual

O Tracker 2026 apresenta um design renovado, começando pela frente, onde os faróis agora são divididos em duas partes. As luzes diurnas em LED estão localizadas acima dos faróis principais, seguindo a tendência de SUVs globais como o Equinox e o Blazer EV. A grade frontal foi ampliada e possui barras horizontais que conferem um aspecto mais robusto. Na parte traseira, as lanternas foram reformuladas com novos grafismos, mantendo a identidade do modelo, mas com um toque mais atual.

Internamente, o foco nas inovações se reflete no cockpit, que agora conta com uma central multimídia de 11 polegadas, integrada ao painel de instrumentos digital. Essa configuração proporciona uma experiência visual harmoniosa e facilita o acesso às informações. O uso de materiais de acabamento mais sofisticados, incluindo superfícies acolchoadas, traz mais conforto e modernidade para motoristas e passageiros.

Opções de Motorização

O Tracker 2026 mantém sua tradição com motores turbo flex que cumprem as exigências de emissões do Proconve L8. As opções de motorização incluem:

Motor 1.0 Turbo : Oferece até 121 cavalos quando abastecido com etanol, ideal para quem busca um modelo econômico sem abrir mão do desempenho.

: Oferece até 121 cavalos quando abastecido com etanol, ideal para quem busca um modelo econômico sem abrir mão do desempenho. Motor 1.2 Turbo : Garante 141 cavalos, proporcionando respostas rápidas em trajetos urbanos e rodoviários.

: Garante 141 cavalos, proporcionando respostas rápidas em trajetos urbanos e rodoviários. Câmbio automático de seis marchas: Presente em todas as versões, esse sistema promete trocas suaves e eficiência energética.

Ainda não há versões híbridas para o modelo, mas a Chevrolet planeja introduzir essa tecnologia em 2026. Atualmente, o foco está em motores a combustão com injeção direta, oferecendo o equilíbrio desejado entre potência e consumo, que pode chegar a 17,7 km/l em rodovias com gasolina.

Outros Lançamentos da Chevrolet

Em 2025, a Chevrolet também lançará outros modelos como parte de uma ampla renovação em seu portfólio, em comemoração aos 100 anos da marca no Brasil. Alguns dos modelos que receberão atualizações incluem:

Onix e Onix Plus : Os populares hatches e sedãs ganharão nova dianteira, faróis full-LED e um cockpit virtual com central multimídia de 11 polegadas.

: Os populares hatches e sedãs ganharão nova dianteira, faróis full-LED e um cockpit virtual com central multimídia de 11 polegadas. Spark EUV : Este SUV compacto elétrico terá preço a partir de R$ 159.990 e autonomia de 258 km, com um design urbano atraente.

: Este SUV compacto elétrico terá preço a partir de R$ 159.990 e autonomia de 258 km, com um design urbano atraente. Captiva EV: Um SUV médio elétrico, com 204 cavalos de potência e autonomia de cerca de 400 km, voltado para famílias.

Essas inovações são uma estratégia da marca para fornecer uma gama diversificada de veículos, desde modelos a combustão até elétricos, aumentando a presença da Chevrolet em vários segmentos.

Um SUV Atraente para o Mercado Brasileiro

Com a sua chegada às concessionárias logo após o lançamento, o Tracker 2026 se destaca como uma das opções mais promissoras no mercado de SUVs compactos. Seu design atualizado e tecnologia embarcada, como conectividade 5G e o sistema OnStar, atendem à crescente demanda por veículos modernos e interconectados. Os preços competitivos, a partir de R$ 119.900, tornam o Tracker atraente frente a concorrentes como Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross.

Além disso, a Chevrolet também se preocupa com a segurança, garantindo a classificação de cinco estrelas no Latin NCAP, disponibilizando recursos como frenagem automática de emergência e alerta de ponto cego. Dessa forma, o Tracker 2026 não apenas combina design e tecnologia, mas também se prepara para o futuro com potenciais versões híbridas. Essa combinação sólida faz do modelo uma escolha interessante para quem busca inovação aliada à praticidade.