Nova modalidade do FGTS permite acesso a dinheiro extra para muitos

No Brasil, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso acessível aos trabalhadores em determinadas situações. Uma das opções mais recentes que ganhou destaque é o saque-aniversário. Essa modalidade permite que o trabalhador faça retiradas anuais de parte do saldo disponível do FGTS, ao invés de esperar pela demissão sem justa causa para acessar todo o valor.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador poderá retirar a quantia nos doze meses seguintes ao seu aniversário. Essa retirada pode ser feita a partir do primeiro dia útil do mês do aniversário e o trabalhador tem até 60 dias para efetuar o saque. Se a adesão for feita no próprio mês de aniversário, o recurso pode ser liberado em até cinco dias úteis.

Para utilizar essa opção, o trabalhador precisa ter uma conta bancária e informar seus dados pelo aplicativo ou site do FGTS. Vale lembrar que a escolha por essa modalidade é reversível; caso o trabalhador decida voltar ao sistema convencional, pode fazer essa solicitação, mas só poderá retornar após 25 meses, desde que não tenha antecipado valores.

Como é calculado o valor do saque-aniversário?

O valor que pode ser sacado anualmente é calculado com base em um percentual aplicado sobre o saldo total do FGTS, incluindo contas ativas e inativas. Esses percentuais variam de 5% a 50%, de acordo com o valor disponível. Além disso, um valor fixo pode ser adicionado, dependendo do saldo acumulado. É importante observar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador não pode sacar o montante total em caso de demissão, tendo direito apenas à multa rescisória.

Vantagens e cuidados ao escolher entre saque-aniversário e saque-rescisão

Escolher entre o saque-aniversário e o saque-rescisão requer atenção. O saque-aniversário é uma boa opção para quem pode se beneficiar de retiradas anuais para realizar projetos ou cobrir despesas. Entre as vantagens estão:

Acesso a parte do saldo anualmente.

Possibilidade de antecipar valores.

Flexibilidade para retornar ao saque-rescisão após um período.

Contudo, é necessário considerar alguns pontos antes de tomar uma decisão:

Avaliar a necessidade de acessar recursos imediatamente ou no futuro. Verificar se haverá interesse em sacar o valor integral em caso de demissão. Analisar como a opção pode afetar financiamentos.

Antes de escolher, é aconselhável se informar sobre as regras de reversão e os prazos envolvidos, principalmente se você já estiver em um contrato de antecipação com bancos. Manter um controle regular do extrato do FGTS pode ajudar na melhor tomada de decisão sobre qual opção atende melhor às suas necessidades.

Como solicitar o saque-aniversário de forma segura?

Para fazer a adesão ao saque-aniversário, o trabalhador deve acessar o aplicativo FGTS ou o site da Caixa Econômica Federal, utilizando seu cadastro pessoal. Durante esse processo, é necessário indicar uma conta bancária para a transferência dos valores. É essencial ter cuidado com tentativas de fraude e evitar solicitações por canais que não sejam oficiais. Após a adesão, o dinheiro estará disponível conforme o prazo estabelecido e pronto para ser utilizado conforme as necessidades do trabalhador.

Concluindo, seja optando pelo saque-aniversário ou pela modalidade de saque-rescisão, é fundamental buscar informações atualizadas e assegurar que sua escolha atenda às suas realidades financeiras. Isso pode contribuir para um planejamento eficaz e seguro do uso do FGTS ao longo do tempo.