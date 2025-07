Fiat Cronos Drive 1.0 tem desconto de R$ 18.451 para PcD

O Fiat Cronos Drive 1.0 está com uma super oferta para pessoas com deficiência (PcD) que têm direito à isenção de impostos na hora de comprar o carro. Esse sedã da linha 2026 chegou com um visual renovado, trazendo uma nova grade frontal que lembra o Grande Panda europeu, além de melhorias internas e avanços na segurança.

Durante todo o julho, quem se encaixa na categoria PcD pode adquirir a versão Drive 1.0 apenas por meio de vendas diretas, contando com isenção total do IPI e parcial do ICMS. O modelo tem um preço normal de R$ 106.990,00, mas para o público PcD, o valor fica em apenas R$ 88.538,79. Isso significa uma economia monumental de R$ 18.451,21. Quem já tomou um café e deu uma olhada nos preços de carros pode perceber a importância desse desconto.

O que o Fiat Cronos Drive 1.0 2026 oferece?

Vamos falar do coração desse carro: o motor 1.0 Firefly, que entrega até 75 cavalos de potência e 10,7 kgfm de torque, sempre com um câmbio manual de cinco marchas. Segundo o Inmetro, o consumo dele fica em 9,7 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Com gasolina, os números melhoram: 13,4 km/l na cidade e 15,9 km/l em rodovias. Quem já ficou preso no tráfego urbano sabe o quanto esses números fazem a diferença no bolso!

No interior, o Fiat Cronos Drive 1.0 não decepciona. Vem equipado com ar-condicionado com filtro antipólen, ajuste de altura no banco do motorista e uma central multimídia UCONNECT com tela de 7″, que é sensível ao toque e permite espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Com Bluetooth, duas entradas USB e comando de voz, dá para entender que ele foi pensado para tornar suas viagens mais práticas.

Segurança em primeiro lugar

No quesito segurança, o Cronos não deixa a desejar. Ele traz controle de estabilidade, direção elétrica progressiva e sistema Isofix para cadeirinhas infantis. Além disso, conta com airbags frontais (motorista e passageiro) e freios ABS com EBD. Os cintos de segurança dianteiros têm regulagem de altura e pré-tensionadores, garantindo que todo mundo viaje confortável e seguro. A luz de LED nos faróis dá um charme a mais e melhora a visibilidade.

E não para por aí

Outros detalhes que fazem uma grande diferença no dia a dia incluem um porta-luvas iluminado, painel de instrumentos com tela multifuncional de 3,5″ e um relógio digital. Os retrovisores externos vêm na cor preta, e o carro ainda tem sensor de estacionamento traseiro com alerta visual. Isso ajuda na hora de estacionar em lugares apertados, algo que todos nós já vivenciamos.

As rodas de aço de 15 polegadas com calotas integrais e pneus “verdes” de baixa resistência à rolagem (185/60 R15) contribuem para a economia de combustível. Além disso, ele tem tomada 12V, volante com comandos de som e telefone, ajuste de altura e sistema de monitoramento da pressão dos pneus (iTPMS). E para acabar com a culpa ambiental, o Cronos ainda conta com sistema de controle de emissões evaporativas (ORVR).

Com tantas qualidades e um preço acessível para o público PcD, o Fiat Cronos Drive 1.0 é uma opção interessante e que promete agradar muito os motoristas brasileiros. Se você está pensando em trocar de carro, vale a pena dar uma olhada!