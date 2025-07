Fiat oferece até R$ 52.965 de desconto na Titano 2026 para CNPJ

A Fiat já está com a nova Titano 2026 nas prateleiras, e é uma opção bem interessante para quem procura uma picape renovada, especialmente voltada para empresas e produtores rurais. Ela chega com um motor novinho, câmbio atualizado, direção elétrica e uma suspensão que promete melhorar bastante o conforto. O elenco de itens de série também foi ampliado, tudo para competir com potências como Toyota Hilux e Ford Ranger.

Se você ficou curioso, vale dar um pulo em uma concessionária Fiat. Eles têm todas as informações sobre como fazer a compra direto da fábrica, incluindo documentação necessária, prazos e até condições especiais de financiamento. Isso pode facilitar bastante na hora de adquirir sua nova companheira de trabalho.

Condições Especiais para CNPJ

Uma das grandes vantagens de adquirir a Titano com CNPJ é que a Fiat está oferecendo descontos bem generosos. Por exemplo, a versão Endurance Turbodiesel com câmbio manual, que normalmente custa R$ 233.990, pode ser adquirida por R$ 190.655,05 na venda direta. Isso significa um desconto de R$ 43.334,95! Quem já enfrentou aquele dilema de escolher entre conforto e economia vai adorar essas opções.

A versão intermediária, a Volcano, custa R$ 263.990 no preço normal, mas você pode levar para casa por apenas R$ 215.099,05. Uma economia de R$ 48.890,95 é realmente tentadora.

E não para por aí! A configuração mais completa, chamada Ranch, que antes custava R$ 285.990, agora sai por R$ 233.024,65 para quem compra com CNPJ. Isso dá um desconto de R$ 52.965,35. Pequeno detalhe: os preços podem ter pequenas variações de acordo com o estado.

O Que Tem de Novo?

Chegando com energia, a Titano 2026 agora vem equipada com um motor 2.2 turbodiesel Multijet — o mesmo que equipa sucessos como o Jeep Commander e a Fiat Toro. Ele entrega 200 cv a 3.500 rpm e um torque impressionante de 45,9 kgfm a 1.500 rpm. Porém, se você optar pelas versões com câmbio manual, o torque é um pouquinho menor, com 40,8 kgfm, mas ainda assim potente o suficiente para encarar o dia a dia.

E atenção: esse motor é completamente novo, diferente do antigo 2.2 que entregava 180 cv. Essa mudança representa uma evolução significativa, e quem dirige sabe como um motor de qualidade faz a diferença na estrada.

Vale mencionar que a Titano mantém sua robustez, com capacidade de carga para até 1.020 kg. Segundo a Stellantis, a caçamba comporta até 1.314 litros se você quiser realmente carregar até o topo.

Resumo dos Preços

E para facilitar a visualização, aqui estão as condições para a Titano 2026 para compras com CNPJ:

Configurações Preços Geral Preços para CNPJ Descontos Endurance Turbodiesel MT R$ 233.990,00 R$ 190.655,05 R$ 43.334,95 Volcano R$ 263.990,00 R$ 215.099,05 R$ 48.890,95 Ranch R$ 285.990,00 R$ 233.024,65 R$ 52.965,35

Está atraente, não está? Se você é do tipo que aprecia uma rodada de boas negociações e um carro forte para encarar o dia a dia, a Titano pode ser a escolha certa para você.