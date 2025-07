Funcionários revelam como economizar nas compras

Todo consumidor que se atenta às promoções de supermercado conhece algumas datas fixas, como a “Terça Verde” para hortifrúti e a “Quinta da Carne” para quem gosta de churrasco. No entanto, há um “dia secreto” – ou, na verdade, períodos específicos – em que os preços caem de maneira significativa devido a fatores internos das lojas. Este fenômeno ocorre em resposta a metas de venda que os gerentes precisam atingir.

Os preços nos supermercados não são apenas aleatórios. Os gerentes têm metas mensais e, em algumas ocasiões, semanais. Quando as vendas estão abaixo do esperado, eles podem promover ofertas relâmpago para aumentar o faturamento e garantir bônus. Esses descontos não são amplamente divulgados, mas surgem rapidamente em algumas lojas, frequentemente em produtos com estoque limitado. Assim, consumidores atentos podem aproveitar essas oportunidades especiais.

Quando Encontrar Ofertas Escondidas

Os últimos dias do mês, especialmente entre os dias 28 e 31, são particularmente vantajosos. Nesse período, a pressão por resultados é intensa, uma vez que as vendas do mês precisam ser impulsionadas. Os gerentes, então, organizam “queimas de estoque”, oferecendo descontos consideráveis em produtos que não foram vendidos como Esperado, como vinhos, queijos e carnes nobres. Esta é uma ótima chance de adquirir itens que, de outra forma, ficariam fora do orçamento.

Após o dia 15, as vendas geralmente diminuem, pois muitos consumidores já gastaram a maior parte do salário. Para estimular as vendas, as lojas costumam lançar promoções direcionadas durante a segunda quinzena do mês, oferecendo preços atrativos em produtos de mercearia e itens essenciais de limpeza. Nesse cenário, os consumidores que precisa de reposição também podem encontrar boas oportunidades.

O Melhor Dia da Semana para Economizar

A quinta-feira se destaca como um dia estratégico para compras. Muitas lojas lançam promoções relâmpago nesta data, visando atender a demanda de final de semana. É comum encontrar preços menores em produtos como cerveja, refrigerantes, carnes e salgadinhos, apenas por alguns dias. Assim, se você planeja um churrasco, a quinta-feira à tarde pode ser o momento ideal para garantir as compras.

Identificando Promoções Não-Anunciadas

Para encontrar essas promoções secretas, o consumidor deve prestar atenção a alguns detalhes dentro da loja:

Etiquetas de Preço Diferentes: Fique atento a etiquetas coloridas ou escritas à mão que indicam que um produto está em promoção.

Fique atento a etiquetas coloridas ou escritas à mão que indicam que um produto está em promoção. Anúncios Internos: Muitas ofertas são anunciadas apenas pelo sistema de som da loja, então, ouça os anúncios.

Muitas ofertas são anunciadas apenas pelo sistema de som da loja, então, ouça os anúncios. Exibições de Produtos: Produtos com preços em promoção costumam ser colocados em locais estratégicos, como ilhas ou pontas de gôndola.

Produtos com preços em promoção costumam ser colocados em locais estratégicos, como ilhas ou pontas de gôndola. Converse com Funcionários: Funcionários podem oferecer dicas valiosas sobre quando e onde encontrar descontos.

Criando uma Estratégia de Compras

Para maximizar a economia, os consumidores devem combinar o calendário oficial de promoções com os dias secretos. Aqui estão algumas dicas:

Aproveite o Calendário Oficial: Compre produtos básicos de hortifrúti nas datas fixas e utilize os dias das promoções de carnes para economizar na cesta básica. Visite Supermercados nos Últimos Dias do Mês: Esteja atento às promoções e vá sem uma lista fixa, buscando ofertas vantajosas em produtos que você pode estocar. Planeje Compras na Quinta-Feira: Se pretende fazer compras para o fim de semana, visite o supermercado na quinta-feira à tarde. Você poderá encontrar melhores preços.

Compreendendo a dinâmica das lojas e suas pressões internas por vendas, você se transforma de um simples consumidor em um comprador estratégico, capaz de identificar as melhores oportunidades.