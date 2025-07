Campeã das picapes ganha mudanças significativas em 2025

A Fiat Strada continua a ser a picape compacta mais popular no Brasil, destacando-se por sua robustez, custo-benefício e adaptabilidade. Desde seu lançamento em 1998, a picape é conhecida por atender tanto consumidores urbanos quanto do campo, graças a uma combinação de praticidade e capacidade de carga.

Modelos e Configurações da Strada

A linha Strada de 2025 oferece uma variedade de versões. As picapes com cabine simples são ideais para quem precisa de mais espaço para carga, sendo muito utilizadas em atividades agrícolas e logísticas. Para quem busca conforto e espaço, as versões com cabine dupla podem acomodar até cinco passageiros, tornando-se uma boa opção para uso familiar.

As motorização disponíveis incluem o motor Firefly de 1.3 litro, conhecido pela sua eficiência e manutenção econômica. Recentemente, foi adicionada uma opção com motor 1.0 Turbo, que proporciona melhor desempenho sem sacrificar a eficiência no consumo de combustível. As diferentes versões, como Endurance, Freedom, Volcano e Ranch, se diferenciam pelo nível de equipamentos e aspectos estéticos.

Endurance: foco na robustez e eficiência para o trabalho.

foco na robustez e eficiência para o trabalho. Freedom: oferece mais conforto e conectividade.

oferece mais conforto e conectividade. Volcano e Ranch: voltadas para quem busca um acabamento superior e recursos tecnológicos.

Consumo e Manutenção

A Fiat Strada é bem avaliada por seu baixo consumo de combustível. A versão com motor 1.3 Firefly pode atingir até 14 km/l na estrada com gasolina, dependendo das condições. Mesmo a versão Turbo, que oferece mais potência, mantém eficiência competitiva em relação a outros modelos do segmento.

No que diz respeito à manutenção, a marca oferece revisões periódicas com preços fixos, evitando surpresas no orçamento. A disponibilidade de peças e assistência técnica em todo o Brasil facilita a vida dos proprietários, especialmente de frotistas e trabalhadores rurais. É importante manter as revisões em dia para garantir a garantia e o desempenho do veículo.

Desempenho e Popularidade

Nos primeiros meses de 2025, a Fiat Strada se consolidou novamente como o carro mais vendido do Brasil, superando concorrentes, incluindo hatches e sedãs. As versões com cabine dupla e todos os equipamentos disponíveis foram as mais procuradas, refletindo a preferência por veículos versáteis.

As atualizações na picape, como uma central multimídia maior, sistema de partida remota e controles eletrônicos de estabilidade, melhoraram a experiência ao dirigir. A nova tecnologia, que inclui assistente de partida em rampa e monitoramento da pressão dos pneus, atende às demandas por segurança e conectividade.

Em 2024, foram emplacadas mais de 120 mil unidades, e a expectativa é que esse ritmo continue em 2025, com novos modelos e pacotes previstos para serem anunciados ao longo do ano, aumentando ainda mais as opções disponíveis para os consumidores brasileiros.

Destaques da Fiat Strada