A trilha mais confiável e econômica para o cotidiano em 2025

A Honda Bros 150 usada é uma escolha popular entre motofretistas que trabalham com serviços como Uber Moto. Suas características a tornam uma moto resistente e econômica, ideal para quem precisa enfrentar terrenos difíceis. Os preços no mercado de seminovos variam entre R$ 9 mil e R$ 11 mil, o que a torna acessível.

Diferenciais da Honda Bros 150 para entregadores

A Honda Bros 150 é projetada para enfrentar desafios de pavimentação irregular, como ruas esburacadas e trechos de terra, comuns em áreas periféricas e zonas rurais. Os principais diferenciais incluem:

Suspensão robusta : O garfo dianteiro com 180 mm de curso e a suspensão traseira monoshock com 150 mm de curso ajudam a absorver impactos de buracos e lombadas, garantindo conforto e estabilidade ao pilotar.

Altura do assento : Com assento a 830 mm do solo e um vão livre de 175 mm , a moto evita que o chassi raspe em obstáculos, sendo ideal para vias malconservadas.

Peso leve : Com apenas 121 kg , a moto é fácil de manobrar em espaços apertados, como vielas em bairros urbanos.

Pneus mistos: As rodas raiadas de 19 polegadas na frente e 17 polegadas atrás, com pneus adequados para asfalto e terra, oferecem boa aderência em diferentes superfícies.

Essas características fazem da Bros 150 uma aliada importante para entregadores, que precisam de uma moto confiável para enfrentar condições adversas.

Economia de combustível

A economia de combustível é um fator atrativo da Honda Bros 150. Seu motor monocilíndrico de 149,2 cm³ proporciona uma média de 35 a 40 km/l, dependendo do uso. O tanque de combustível tem capacidade para 12 litros, oferecendo uma autonomia de até 330 km, o que reduz a necessidade de paradas frequentes para abastecimento.

Com um motor que gera 14,2 cv a 8.500 rpm e 1,45 kgfm de torque a 6.500 rpm, a moto é eficiente para entregas em zonas urbanas e rurais, oferecendo retomadas ágeis em baixas velocidades. Isso resulta em economia, especialmente para motofretistas que percorrem mais de 100 km por dia, maximizando os ganhos.

Manutenção acessível

A Honda Bros 150 se destaca pela simplicidade e confiabilidade do seu motor refrigerado a ar, que requer menos cuidados. Com mais de 1.000 concessionárias em todo o Brasil, é fácil encontrar peças de reposição, como filtros e correntes, a preços acessíveis. As revisões básicas custam em média entre R$ 150 a R$ 250.

Motores mais antigos, fabricados entre 2012 e 2014 e que já rodaram entre 50 mil e 80 mil km, ainda se mostram confiáveis, o que minimiza o tempo de inatividade — um aspecto crucial para aqueles que dependem da moto como fonte de renda.

A escolha ideal para Uber Moto

Para motofretistas que trabalham com o Uber Moto, a Honda Bros 150 é uma opção prática e eficiente. Sua ergonomia, com guidão largo e posição de pilotagem ereta, ajuda a reduzir a fadiga em longas jornadas. O assento elevado e a suspensão robusta enfrentam facilmente trilhas e ruas irregulares. Além disso, os freios a disco e a tambor garantem segurança nas paradas.

Conclusão

A Honda Bros 150 usada combina robustez, economia e praticidade, sendo uma opção altamente vantajosa para motofretistas que atuam em áreas periféricas ou rurais. Com preços que variam de R$ 9 mil a R$ 11 mil, essa moto oferece um custo-benefício superior a várias scooters e motos street que não possuem a mesma capacidade off-road.

A produção local da Honda em Manaus garante fácil acesso a peças e suporte, enquanto sua confiabilidade mecânica reduz as preocupações com quebras. Para entregas em aplicativos ou serviços de mototáxi, a Bros 150 é uma escolha que garante desempenho confiável, baixo custo operacional e resistência, ajudando motofretistas a manterem-se produtivos e seguros no dia a dia.