GM concede US$ 150 milhões em acordo sobre consumo de óleo

A General Motors (GM) acaba de anunciar que vai desembolsar US$ 150 milhões para encerrar uma ação coletiva relacionada a um problema no motor V8 5.3 litros LC9. Essa grana vai beneficiar os donos de carros vendidos ou alugados novos na Califórnia, Carolina do Norte e Idaho, mas só através de concessionárias autorizadas.

O processo foi iniciado por três proprietários: Garrett Tarvin, Gabriel Del Valle e William Davis Jr. Eles apontaram problemas sérios, como o consumo excessivo de óleo, que é causado por defeitos nos anéis de pistão. Esses problemas podem levar a falhas nas velas, aceleração irregular e, em casos mais graves, até a pane completa do motor. É aquele tipo de dor de cabeça que todo motorista detesta.

Apesar de negar que houve qualquer falha, a GM resolveu fechar o acordo e evitar mais confusão nos tribunais. O acordo inclui modelos muito populares, como a Chevrolet Avalanche, Silverado, Suburban e Tahoe, além dos GMC Sierra, Yukon e Yukon XL, todos fabricados entre 2011 e 2014. Um detalhe importante: se você já fez reparos cobertos pela garantia, não vai receber nada.

Os proprietários que se enquadrarem nas regras do acordo devem receber pelo menos US$ 2.149. Já os três autores da ação receberão US$ 30 mil cada, enquanto os advogados envolvidos vão levar US$ 57 milhões. É um baita valor, não é mesmo? E vale lembrar que a GM ainda enfrenta outra ação semelhante no estado de Oklahoma, com indenizações menores, de cerca de US$ 700 para cada motorista que se qualificar.

E não para por aí. O segundo processo aprovado foi um pouco diferente. Nesse caso, o autor receberá US$ 15 mil, e os advogados envolvidos ficarão com US$ 9,5 milhões. Ambos os processos refletem uma preocupação bem real com os motores LC9 da GM, especialmente aqueles fabricados no começo da última década. A GM costuma convocar recall de quase 100 mil veículos com certa frequência, então vale a pena ficar de olho se você tem um desses.

Quem já passou por esse tipo de situação sabe o quanto é importante estar sempre atento ao que acontece com o carro. Já imaginou ficar no meio da estrada por causa de um problema desses? Melhor prevenir!