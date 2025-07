Dongfeng Voyah Free+ tem mais de 11 mil pedidos registrados

O novo SUV elétrico da Dongfeng, o Voyah Free+, foi oficialmente lançado na China em 12 de julho e já começou com o pé direito. Em apenas 15 minutos, a marca acumulou impressionantes 11.583 pedidos e, para quem está por dentro, isso significa que a procura tá lá em cima. Ele vem em versões com tração traseira (RWD) e integral (AWD), com preços que variam de 219.900 a 279.900 yuan, algo em torno de R$ 30.650 a R$ 39.000.

Esse modelo é mais um na linha de SUVs da marca, que já contava com o Voyah Free e Free 318. Apesar do bom início, a empresa ainda tem um longo caminho pela frente para alcançar a meta de 200 mil vendas até 2025, já que até agora alcançou apenas 28% do planejado para este ano. O mercado chinês de SUVs está bem acirrado, com concorrentes como o Geely Geome Xingyuan à frente nas vendas.

Tecnologia de ponta

Uma das estrelas do Voyah Free+ é seu sistema chamado Huawei ADS 4, que traz uma gama de 29 sensores, incluindo LiDAR de 192 linhas, prometendo um toque de condução semiautônoma. Imagine dirigir em uma rodovia e deixar o carro fazer quase tudo, incluindo frenagens automáticas a até 130 km/h. Isso facilita muito, especialmente se o trânsito da sua cidade é do tipo que faz você parar e ir a toda hora.

Conforto e entretenimento

Dentro do carro, o padrão é de dar gosto. O sistema de entretenimento HarmonySpace 5 possui cinco telas, sendo uma central multimídia de 15,6″ e uma tela para os passageiros traseiros. Além disso, vem equipado com 22 alto-falantes e comandos por voz que fazem você se sentir em um filme de ficção científica, já que tudo fica mais fácil na hora de escolher a música ou ajustar a temperatura.

E se você acha que conforto é só isso, tem mais! O carro tem um teto solar panorâmico de 1,78 m², assentos aquecidos e ventilados e até um apoio de pernas no banco dianteiro. Ah, e o porta-malas tem espaço de sobra, variando de 590 a 1.450 litros. Perfeito para quem costuma viajar ou levar a família para uma aventura de fim de semana!

Potência e autonomia

O Free+ tem um motor potente, que combina um motor 1.5 turbo de 127 cv com motores elétricos. Na versão RWD, o desempenho impressiona com 288 cv e uma autonomia elétrica de 318 km. A versão AWD, por sua vez, entrega ainda mais potência, mas a autonomia um pouco reduzida, o que pode ser um ponto a considerar.

E a melhor parte? Ele suporta carregamento rápido e carrega de 20% a 80% em apenas 20 minutos. Isso é uma mão na roda para quem vive na correria e não pode perder muito tempo em recargas.

Design e opções

O design do SUV é moderno e sofisticado, com seis opções de cores para agradar diferentes gostos. A Dongfeng aposta no Voyah Free+ para fazer frente à concorrência que cresce a cada dia no mercado de SUVs elétricos na China. A combinação de desempenho, autonomia e tecnologia tem tudo para conquistar o coração dos motoristas e, quem sabe, encher as ruas de novas histórias e experiências a bordo.